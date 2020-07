Mitsubishi annuncia l’intelligenza artificiale collaborativa

Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato di aver sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale (IA) che migliora la collaborazione tra esseri umani e macchine utilizzando l’apprendimento per rinforzo inverso (IRL) per apprendere e imitare le azioni degli operatori specializzati.

L’IRL, una delle caratteristiche principali della tecnologia di intelligenza artificiale Maisart di Mitsubishi Electric, consente alle macchine di imitare le azioni degli esseri umani sulla base di quantità relativamente ridotte di dati.

La nuova tecnologia di intelligenza artificiale collaborativa verrà ulteriormente perfezionata tramite test che ne prevedono l’implementazione in veicoli a guida automatizzata (AGV) e robot nei siti di produzione e distribuzione in cui le macchine operano insieme agli esseri umani. Si prevede che l’utilizzo ultimo di questa tecnologia sarà destinato ai veicoli a guida autonoma e ad altre applicazion

Caratteristiche principali dell’intelligenza artificiale collaborativa

Migliora l’efficienza negli ambienti in cui lavorano sia gli esseri umani che le macchine. In ambienti di lavoro misti con esseri umani e macchine, la tecnologia di intelligenza artificiale collaborativa di Mitsubishi Electric consente agli AGV di utilizzare le immagini delle registrazioni video di queste aree di lavoro per apprendere e imitare le azioni degli esseri umani. Apprendendo azioni come dare la precedenza, la tecnologia aiuta gli AGV a evitare situazioni indesiderate come collisioni o stalli. Dalle simulazioni interne condotte da Mitsubishi Electric è risultato un aumento dell’efficienza operativa di circa il 30% rispetto alle operazioni in ambienti di lavoro misti convenzionali, in cui sono presenti macchine meno intelligenti.

L’IRL Maisart riduce la quantità di dati operativi necessaria per l’apprendimento .Per consentire all’intelligenza artificiale di apprendere e imitare le azioni degli esseri umani, l’apprendimento automatico convenzionale richiede enormi quantità di dati operativi, in questo caso i dati video, che a loro volta implicano un dispendio in termini di tempo e costi.

Tuttavia, l’intelligenza artificiale Maisart di Mitsubishi Electric utilizza l’IRL per ridurre la quantità di dati necessaria per apprendere e imitare le azioni degli esseri umani. Nelle simulazioni, la nuova tecnologia ha richiesto solo il 10% o meno dei dati video utilizzati normalmente.

Sviluppi futuri

In futuro, Mitsubishi Electric continuerà a sviluppare la sua nuova intelligenza artificiale collaborativa per l’applicazione finale nelle strutture commerciali. I vantaggi previsti includono una maggiore efficienza operativa, consentendo ai lavoratori di mantenere il distanziamento sociale e permettendo a macchine ed esseri umani di collaborare in modo sicuro in ambienti come linee di produzione di fabbriche e magazzini logistici, nonché nelle applicazioni per veicoli a guida autonoma.