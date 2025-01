Mistral AI rilascia Codestral 25.01, il nuovo modello avanzato per il codice

Codestral è un modello allo stato dell’arte (SOTA) per il coding rilasciato da Mistral AI a metà dello scorso anno. Leggero, veloce e competente in oltre 80 linguaggi di programmazione, Codestral è ottimizzato per casi d’uso a bassa latenza e alta frequenza e supporta attività come il fill-in-the-middle (FIM), la correzione del codice e la generazione di test.

Tra tutte le innovazioni dell’AI dell’ultimo anno – sottolinea Mistral AI –, la generazione di codice è stata probabilmente la più significativa. Come la catena di montaggio ha semplificato la produzione e la calcolatrice ha trasformato la matematica, i modelli di coding rappresentano un cambiamento significativo nello sviluppo del software.

Mistral AI, afferma l’azienda, è stata in prima linea in questo cambiamento con Codestral, che è stato utilizzato da migliaia di sviluppatori come compagno di coding altamente qualificato, aumentando regolarmente la produttività di diverse volte. E ora, Codestral riceve un importante aggiornamento.

Codestral 25.01 – spiega la società sviluppatrice – presenta un’architettura più efficiente e un tokenizer migliorato rispetto all’originale, generando e completando il codice circa 2 volte più velocemente. Secondo Mistral AI il modello è ora il leader indiscusso per ilcoding nella sua classe di peso e allo stato dell’arte per i casi d’uso FIM su tutta la linea.

Codestral 25.01 è in fase di distribuzione agli sviluppatori di tutto il mondo attraverso i partner IDE e plugin IDE di Mistral AI. Selezionando Codestral 25.01 nel rispettivo selettore di modelli, è possibile secondo l’azienda percepire la differenza nella qualità della risposta e nella velocità di completamento del codice.

Per i casi d’uso enterprise, in particolare quelli che richiedono la residenza dei dati e dei modelli, Codestral 25.01 è disponibile per la distribuzione locale all’interno della propria sede o VPC esclusivamente da Continue. È possibile provarlo gratuitamente in Continue per VS Code o JetBrains.

Ty Dunn, cofondatore di Continue, ha dichiarato: “Per gli assistenti al codice basati sull’intelligenza artificiale, il completamento del codice costituisce un’ampia parte del lavoro, che richiede modelli ottimi per il fill-in-the-middle (FIM). Codestral 25.01 segna un progresso significativo in quest’area. Il nuovo modello di Mistral AI è in grado di fornire suggerimenti più precisi e molto più velocemente, una componente fondamentale per uno sviluppo software accurato ed efficiente. Ecco perché Codestral è il nostro modello di completamento automatico consigliato per gli sviluppatori“.

Sul blog di Mistral AI è possibile consultare alcuni benchmark che l’azienda ha pubblicato, relativi al nuovo Codestral.