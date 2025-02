Gemini Code Assist: Google Cloud rilascia l’anteprima pubblica per i singoli utenti

Google Cloud ha annunciato una versione gratuita di Gemini Code Assist e Gemini Code Assist per GitHub, per le revisioni di codice alimentate dall’AI

Google Cloud ha annunciato l’anteprima pubblica di Gemini Code Assist per i singoli utenti, una versione gratuita di Gemini Code Assist e Gemini Code Assist per GitHub, che offre revisioni di codice gratuite e alimentate dall’AI.

Ora, chiunque scriva codice, che sia uno studente, un appassionato o uno sviluppatore di startup, può raggiungere nuovi livelli di produttività senza preoccuparsi di limiti di utilizzo o costi. L’assistente di programmazione AI facile da usare e gratuito, è disponibile a livello globale e alimentato da una versione specifica di Gemini 2.0 personalizzata per i casi d’uso di programmazione. Inoltre, offre l’integrazione con gli IDE più diffusi, con la possibilità di iniziare a usare Gemini Code Assist installandolo su Visual Studio Code, GitHub o negli IDE di JetBrains.

Google Cloud ha poi annunciato in anteprima pubblica anche Gemini Code Assist per GitHub, che offre revisioni del codice gratuite e alimentate dall’AI per repository pubblici e privati, contribuendo a migliorare la qualità del codice e a ridurre i tempi di revisione.

La registrazione è semplice e veloce, richiede solo un account Gmail personale, senza bisogno di carta di credito.

L’ultima ricerca DORA per gli sviluppatori di Google Cloud – sottolinea l’azienda – mostra che più del 75% degli sviluppatori si affida all’AI per le proprie attività quotidiane. Ad esempio, più del 25% di tutti i nuovi codici di Google sono generati dall’AI, e successivamente rivisti e approvati dagli ingegneri.

Mentre le organizzazioni ben finanziate stanno potenziando i loro team di ingegneri con le ultime funzionalità di AI, questo livello di strumenti non è sempre stato accessibile a studenti, appassionati, liberi professionisti e startup. E con una popolazione mondiale di sviluppatori che si prevede crescerà fino a 57,8 milioni entro il 2028, Google Cloud ritiene che l’AI dovrebbe essere accessibile per tutti loro, a prescindere dalle loro disponibilità economiche, in modo che possano iniziare a costruire (e competere) con gli strumenti digitali standard del futuro.

Ecco perché Google Cloud – afferma l’azienda – ha annunciato l’anteprima pubblica di Gemini Code Assist per singoli utenti, una versione senza costi dell’assistente di programmazione AI: Gemini Code Assist.

Gemini Code Assist per singoli utenti è disponibile a livello globale ed è alimentato da Gemini 2.0. Supporta tutti i linguaggi di programmazione di pubblico dominio, e soprattutto è ottimizzato specificamente per il coding. Il team ha affinato il modello Gemini 2.0 per gli sviluppatori analizzando e validando migliaia di casi d’uso reali. Di conseguenza, la qualità dei suggerimenti generati dall’AI in Gemini Code Assist – assicura Google Cloud – è migliore che mai e pronta ad affrontare la miriade di sfide quotidiane che gli sviluppatori devono affrontare, siano essi semplici appassionati o sviluppatori di startup.

Big G non fa esplicitamente nomi dei concorrenti, ma sembra proprio riferirsi a GitHub Copilot quando sottolinea che, “mentre altri popolari assistenti di programmazione gratuiti hanno dei limiti di utilizzo restrittivi, offrendo solitamente solo 2.000 completamenti di codice al mese”, Google Cloud vuole proporre qualcosa di più generoso, offrendo una capacità illimitata, con fino a 180.000 completamenti di codice al mese utilizzando Gemini Code Assist, un limite così alto che anche gli sviluppatori professionisti più dedicati avrebbero difficoltà a superare, afferma l’azienda.

Google Cloud specifica che Gemini Code Assist ha una quota di 6.000 richieste al giorno (180.000 al mese) per richieste quali la generazione e il completamento di codice.

Ma l’AI non è solo un acceleratore per la scrittura di codice; può anche aiutare a sviluppare un codice migliore. Un processo di revisione del codice di qualità ed efficiente è fondamentale; tuttavia, le revisioni del codice sono spesso dispendiose in termini di tempo e possono ostacolare il completamento delle attività. Per questo Google Cloud sta anche cercando di ridurre il tempo che gli sviluppatori impiegano per revisionare codice grazie all’anteprima pubblica di Gemini Code Assist per GitHub, che offre revisioni del codice gratuite e basate sull’AI, sia per repository pubblici che privati.

Gli sviluppatori trascorrono la maggior parte del tempo a scrivere codice negli ambienti di sviluppo integrati (IDE).

Con la nuova versione gratuita di Gemini Code Assist su Visual Studio Code e gli IDE di JetBrains, gli sviluppatori individuali possono ora accedere alle stesse funzionalità di completamento e generazione del codice e chat che Google Cloud alle aziende da oltre un anno e che sono già disponibili senza costi su Firebase e Android Studio. Imparare, creare snippet di codice, eseguire il debug e modificare le applicazioni esistenti diventa più semplice e immediato, senza dover passare continuamente da una finestra all’altra o copiare e incollare informazioni da fonti disparate.

Gemini Code Assist per singoli utenti offre anche un’ampia finestra di contesto con supporto fino a 128.000 token nelle chat. Questo permette agli sviluppatori di lavorare con file di grandi dimensioni e fornire a Gemini Code Assist una comprensione più approfondita delle codebase locali.

Inoltre, la funzione di chat di Gemini Code Assist aiuta gli sviluppatori a concentrarsi sugli aspetti creativi dello sviluppo, delegando a Gemini i passaggi necessari ma ripetitivi, come la scrittura di commenti o la generazione di test automatizzati a partire dai requisiti. Gli sviluppatori possono anche utilizzare il linguaggio naturale in diverse lingue, tra cui l’italiano, in Gemini Code Assist per generare, spiegare e migliorare il codice.

La revisione del codice è una delle fasi più cruciali, ma anche tra le più dispendiose in termini di tempo, dello sviluppo software.

Con il rilascio di Gemini Code Assist per GitHub, gli sviluppatori avranno a disposizione un potente strumento per individuare problemi di stile, bug e suggerire automaticamente modifiche e correzioni. Delegare le revisioni di base a un AI agent, può aiutare a rendere i repository di codice più gestibili e a migliorare la qualità, permettendo agli sviluppatori di concentrarsi su attività più complesse, sottolinea Google Cloud. Il servizio è disponibile direttamente su GitHub, la piattaforma dove la maggior parte degli sviluppatori open-source pubblica e revisiona il codice tramite un’app GitHub.

Ogni team di sviluppo può avere best practice, convenzioni di coding e framework o librerie preferiti diversi. Per rispondere a questa esigenza, Gemini Code Assist per GitHub supporta guide di stile personalizzate per le revisioni del codice. Ogni team può specificare le istruzioni che Gemini dovrebbe seguire durante la revisione del codice in un file .gemini/styleguide.md nel proprio repository. In questo modo, Gemini adatta le revisioni alle necessità del repository.

La registrazione è rapida e semplice: richiede solo un account Gmail personale, senza il bisogno di una carta di credito. Ed è possibile iniziare subito installando Gemini Code Assist su Visual Studio Code, GitHub o negli IDE di JetBrains.

Grazie al feedback degli utenti durante questa fase di anteprima pubblica, il team continuerà a perfezionare Gemini Code Assist. È possibile condividere le proprie opinioni tramite il modulo “Invia feedback” all’interno dell’IDE o in GitHub.

Chiunque sia interessato a funzionalità avanzate, come metriche di produttività, risposte AI personalizzate basate su repository di codice privati o integrazioni con i servizi Google Cloud come BigQuery, può anche valutare Gemini Code Assist Standard o Enterprise.