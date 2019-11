Studio Microsoft: seminare innovazione rende tre volte tanto

Microsoft ha presentato i risultati di uno studio condotto a livello europeo, e il risultato è chiaro: l'innovazione è la chiave del successo per le aziende moderne.

Il cambiamento è la nuova normalità. Praticamente tutti i dirigenti italiani intervistati hanno reso noto come la propria azienda sia stata in tempi recenti oggetto di processi di innovazione.

Anche dal report di Microsoft emerge un tema ormai ricorrente: fra gli ostacoli posti sul cammino delle aziende italiane spicca l’assenza di un’adeguata cultura tecnologica (50%), seguita dalla difficoltà di un vero cambiamento culturale (35%). Due istanze strategiche per il successo di qualsiasi progetto di trasformazione digitale.

Nonostante l'evidente difficoltà degli italiani ad accettare i cambiamenti, lo studio indica senza esitazioni come migliorare la cultura sul lavoro sia benefico per il business e per l'innovazione.

Infatti, le aziende fondate su una cultura dell'innovazione hanno il triplo delle probabilità di raggiungere una crescita a doppia cifra.

Il 22% degli intervistati italiani delle aziende più innovative ha infatti dichiarato di aspettarsi una crescita a doppia cifra nel corso dei prossimi cinque anni, rispetto al 7% delle aziende meno innovative.

Inoltre, queste aziende riescono ad attrarre e trattenere più facilmente i talenti: la maggior parte dei lavoratori di queste società (90%) intende restare in azienda, rispetto al 62% di chi lavora in organizzazioni con una cultura meno innovativa e che vede maggior turnover.

Secondo i risultati dell’indagine, il modo migliore per trasformare la cultura aziendale è cambiare le abitudini di lavoro e le modalità di relazione. Gli italiani hanno infatti dichiarato di sprecare il 59% del proprio tempo in riunioni ed email inutili, interruzioni non necessarie e ricerca delle informazioni.

Un altro dato interessante rivela come il 90% degli intervistati italiani consideri la collaborazione all’interno dei team di lavoro un elemento strategico per la crescita aziendale. Non stupisce quindi che l’88% del campione creda che collaborare con i propri partner sia vitale per lo sviluppo del business.