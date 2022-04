Microsoft sceglie Rise with Sap per spingere l’innovazione del business

Microsoft ha scelto la soluzione Rise with Sap su Microsoft Cloud, per migrare i propri sistemi software ERP di Sap su Sap S/4HANA Cloud, private edition.

Rise with Sap consentirà a Microsoft di implementare nuove funzionalità e tecnologie in tempi più rapidi e di gestire il proprio business su una soluzione cloud flessibile, integrata con le altre soluzioni cloud di Sap già esistenti all’interno della sua organizzazione.

Microsoft è il primo provider di cloud pubblico ad adottare al suo interno Rise with Sap per trasformare alcune delle sue grandi installazioni di Sap ERP. La decisione di adottare Rise with Sap è una conseguenza dell’ampia presenza di soluzioni Sap all’interno dell’azienda, che include le soluzioni Sap SuccessFactors, Sap Integrated Business Planning for Supply Chain, Sap Business Technology Platform e altre soluzioni Sap sempre in esecuzione sulla piattaforma cloud Microsoft Azure. Infine, l’implementazione di Rise with Sap da parte di Microsoft approfondirà la conoscenza dell’azienda sulle soluzioni Sap e permetterà lo sviluppo di best practice che possono essere condivise a vantaggio dei clienti che Microsoft gestisce con Sap.

“Il nostro obiettivo è semplificare e accelerare il viaggio verso Sap S/4HANA Cloud”, ha affermato Charlotte Yarkoni, Presidente, Commerce + Ecosystems, Microsoft. “La modernizzazione di sistemi Sap legacy altamente complessi è estremamente importante per noi di Microsoft e per molti dei nostri clienti. Sfruttare la potenza della soluzione Rise with Sap su Azure ci darà la flessibilità e l’agilità necessarie per scalare rapidamente, soddisfare le esigenze del nostro business e condividere la nostra esperienza con i clienti”.

Sap ha anche migrato molti dei suoi scenari IT business-critical su Microsoft Azure, una piattaforma di cloud computing aperta e flessibile. Nell’ambito del proprio percorso di trasformazione e per ottenere maggiori efficienze operative, Sap ottimizzerà le sue attività in ambito IT per alcuni sistemi aziendali interni critici, secondo il modello operativo utilizzato per la soluzione Rise with Sap ospitata su Microsoft Azure.

“Il passaggio di Microsoft a Rise with Sap è una testimonianza dell’impegno e della forza di Sap e della collaborazione in corso con Microsoft per semplificare il percorso dei clienti verso il cloud, accelerando l’adozione di Sap S/4HANA Cloud su Microsoft Azure”, ha affermato Florian Roth, Chief Digital e Information Officer, Sap. “Allo stesso modo, Sap ha ottimizzato i suoi sistemi aziendali interni più importanti in esecuzione su Microsoft Azure per beneficiare della sicurezza, flessibilità e scalabilità della piattaforma cloud. Faremo tesoro di quanto apprenderemo in questo viaggio per trasferirlo ai nostri clienti”.

Sap e Microsoft hanno una partnership di lunga data di co-innovazione e sviluppo del software, che costituisce la base per il supporto reciproco dei prodotti di entrambe le società. Sono inoltre anche clienti l’una dell’altra.

Ulteriori informazioni sulla partnership sono reperibiliMicrosoft sceglie RISE with SAP per promuovere l’innovazione del business a questo link