Uno degli aspetti più utili di Microsoft 365, e su cui l’azienda spinge di più, riguarda le possibilità di collaboration per i team di lavoro: rientra in questa visione la disponibilità generale del nuovo Microsoft Project.

L’aggiornamento non porta solo novità di prodotto ma anche un nuovo piano di abbonamento. E ha come obiettivo quello di rendere più facile ed efficiente per aziende e professionisti collaborare in team e su progetti.

Innanzitutto, il nuovo Microsoft Project offre una user experience riprogettata in modo da risultare più semplice e intuitiva da utilizzare. I team hanno la possibilità ora di aggiungere in modo rapido nuovi membri così come di impostare attività, per poi passare facilmente tra grid, board e timeline per tenere traccia dei progressi.

Inoltre, siccome Project fa parte della famiglia Microsoft 365, i team di progetto possono risparmiare tempo e sfruttare ulteriori funzionalità grazie ai connector integrati per app quali Microsoft Teams e Office.

Ad esempio Microsoft Project lavora in concerto con Teams per supportare le funzionalità di collaborazione e semplificare la gestione di tutti gli aspetti di un progetto in team, tra cui la condivisione di file, le chat, i meeting e molto altro. I membri del team che si trovano in location diverse possono anche modificare i task contemporaneamente, indipendentemente da dove lavorano. E per aiutare i team a rispettare la tabella di marcia, Project offre uno scheduling engine automatizzato basato su impegno, durata e risorse.

Il nuovo Microsoft Project offre inoltre una maggiore visibilità dei progetti e strumenti avanzati per aiutare il team ad anticipare le esigenze future. È possibile creare dashboard interattive in Power BI, in modo da poter visualizzare tutti gli aspetti di ogni progetto, a colpo d'occhio. La Roadmap interattiva offre poi una visione d'insieme di tutti i progetti all'interno dell’organizzazione.

Dal punto di vista degli abbonamenti, il nuovo Project piano 1 è il nuovo piano base, destinato ai team che necessitano delle capacità essenziali per la gestione di progetti orientati alle attività. Il costo in Italia è di 8,40 euro per utente al mese, + Iva. I piani Project Online Professional e Project Online Premium diventano Project piano 3 e 5, anche se la pagina italiana degli abbonamenti non riporta ancora questa modifica, nel momento in cui scriviamo.