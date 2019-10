È un periodo denso di novità per Microsoft: è arrivata in questi giorni la rinnovata gamma Surface ed è di qualche giorno fa la presentazione delle nuove funzioni di produttività di Office 365.

A Redmond non si danno un attimo di pausa e annunciano ulteriori nuove funzioni in arrivo in Microsoft 365, in qualche modo collegate alle novità sia software che hardware che abbiamo citato.

La prima di queste nuove funzionalità su cui Microsoft sta lavorando farà piacere a ricercatori, giornalisti, avvocati, insegnanti e tutte le altre figure professionali che trascorrono molto tempo a registrare l’audio di interviste e conversazioni sul proprio telefono, e poi ancora più tempo a trascrivere quelle conversazioni in Word.

La nuova soluzione consentirà a questi professionisti di caricare i file audio o di registrarli direttamente in Word. Dopodiché, Word sfrutterà l’account OneDrive dell’utente per archiviare in modo sicuro i file audio e i servizi di Azure Speech Services, in modo automatico e trasparente, per visualizzare nel pannello laterale la trascrizione dell’audio in testo.

La trascrizione viene separata automaticamente in parti, in base al relatore e al contenuto. Il pannello interattivo consente inoltre di saltare facilmente tra le varie parti della registrazione per trovare il passaggio che ci serve.

La funzione di trascrizione audio in Word sarà disponibile all'inizio del 2020 in Word per il web, con l'integrazione sul desktop e nelle app mobili a seguire in primavera. Anche i piani e i prezzi verranno annunciati da Microsoft in prossimità della disponibilità generale.

La seconda novità riguarda Excel, nello specifico le possibilità di interazione con questo strumento molto potente, ed è indirizzata soprattutto ai firstline worker, ai professionisti, agli studenti e ai ricercatori. La nuova funzione consiste nel poter facilmente scrivere, modificare o eliminare i valori utilizzando solo la penna digitale e il tablet. In tal modo l’input dei dati sarà ancora più semplice e immediato e l’attività quotidiana risulterà più produttiva, soprattutto per i professionisti che non sempre hanno a disposizione una scrivania per svolgere il proprio lavoro.

L'immissione dei dati mediante una penna digitale sarà disponibile in Excel per il web e il desktop nella primavera del 2020 per gli abbonati a Office 365.

La terza novità riguarda Ink Editor, che rende più semplice e naturale la modifica dei documenti mediante i gesti e l’input del tocco con il dito o una penna digitale. Le capacità smart del digital ink saranno estese anche ai commenti.

Sui dispositivi con interfaccia touch o con supporto per il microfono, gli utenti saranno infatti in grado di creare commenti più espressivi o di utilizzare la dettatura per fornire un feedback sul documento. Anche in questo caso, in combinazione con le funzionalità esistenti di Ink Editor, chiunque potrà rivedere un documento usando solo il tablet, la penna digitale e la voce.

Queste funzioni, ha informato Microsoft, saranno disponibili a partire dalla versione desktop di Word nella primavera 2020, per gli abbonati a Office 365.

Microsoft ha anche sottolineato varie integrazioni tra Office e i nuovi dispositivi lanciati, come i gesti con i Surface Earbuds e PowerPoint o il posto per riporre la penna digitale nel Surface Pro X.