Microsoft ha sfruttato i riflettori dell’evento CEATEC Japan per offrire aggiornamenti sulla strategia dell’azienda su Windows for IoT e per annunciare novità riguardanti Windows 10 IoT Core e SQL Server IoT 2019.

Ian LeGrow, Partner Director of Intelligent Edge Operating Systems di Microsoft, ha poi condiviso queste informazioni e novità anche attraverso il blog di Windows, dove è possibile leggere maggiori dettagli al riguardo.

Lo scopo di Windows for IoT è quello di aiutare i produttori a creare in modo rapido soluzioni IoT con dispositivi smart e sicuri.

L’offerta di Microsoft in questo ambito si articola attraverso tre linee di prodotto. Windows 10 IoT Core è progettato per dispositivi smart dalle dimensioni ridotte e, insieme a Windows 10 IoT Core Services, garantisce il supporto del sistema operativo a lungo termine e servizi per la gestione Over-the-Air (OTA) degli aggiornamenti del device.

Windows 10 IoT Enterprise è l’edizione completa di Windows for IoT, che offre caratteristiche di gestibilità di tipo aziendali e funzionalità di lock-down per smart device con funzioni fisse. Windows Server IoT, infine, è destinato ai carichi di lavoro di edge computing più esigenti, per gestire la connessione, l'archiviazione e l'analisi dei dati da grandi database, da parte di applicazioni, reti e servizi web connessi.

Per quanto riguarda le novità, Microsoft ha annunciato la disponibilità generale dei Board Support Packages (cioè i set di driver e setting) di Windows 10 IoT per la famiglia di processori NXP i.MX, tra cui i.MX6, i.MX7, i.MX 8M e i.MX 8M Mini. NXP, ha sottolineato Microsoft, è un’azienda leader nelle soluzioni di connettività sicure per applicazioni embedded e la combinazione di NXP i.MX e Windows 10 IoT Core offre ai produttori, agli ingegneri e ai project manager una scelta aggiuntiva per la creazione di dispositivi connessi sicuri e di livello commerciale.

Con Windows 10 IoT Core, gli sviluppatori, da parte loro, possono creare rapidamente nuovi dispositivi intelligenti per l’Intelligent Edge usando l’ambiente di sviluppo di Windows a loro familiare, nonché commercializzarli sfruttando la piattaforma IoT di Azure.

Il nuovo container Windows ML, disponibile come insider preview, è invece progettato per i carichi di lavoro di inferenza di intelligenza artificiale basati sull'API Windows ML, come piattaforma veloce e agile con cui le aziende possono creare soluzioni IoT di livello enterprise. Windows ML container combina le funzionalità avanzate di Windows con la sicurezza della piattaforma Windows 10 IoT e la gestibilità del servizio Azure IoT Edge.

Nell’occasione, Microsoft ha anche lanciato SQL Server IoT 2019, che mette a disposizione dei produttori di device embedded le funzionalità di SQL Server 2019 e sarà concesso in licenza attraverso il canale OEM. SQL Server IoT 2019 è specificatamente progettato per dispositivi edge di classe server a uso dedicato, che eseguono software applicativo.

Insieme a Windows Server IoT 2019, Microsoft SQL Server IoT 2019 offre una piattaforma di database completa per l’analisi dei dati mission-critical, che garantisce scalabilità, prestazioni, sicurezza e data intelligence. Microsoft SQL Server IoT 2019 sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Maggiori informazioni sulle soluzione Windows IoT per l’intelligent edge sono disponibili sul sito Microsoft.