Microsoft Copilot per iOS è ora disponibile per iPhone e iPad

Dopo la recente uscita dell’app Microsoft Copilot per Android, era atteso il rilascio anche dell’app per iOS: a pochi giorni di distanza, Microsoft Copilot per iPhone e iPad è ora disponibile sull’App Store di Apple.

Si tratta dell’app dell’assistente AI di Microsoft, la cui chat è potenziata dalle tecnologie di intelligenza artificiale generativa di OpenAI: GPT-4, per ottenere risposte a quesiti di ogni tipo, e DALL·E 3, per creare immagini partendo da semplici prompt testuali in linguaggio naturale.

Come lo descrive Microsoft, è un “compagno AI quotidiano” in grado di assisterci in una miriade di compiti che siamo soliti svolgere durante le nostre attività di ogni giorno, sa in ambito professionale che personale e di svago.

Tra queste, ad esempio: comporre messaggi di posta elettronica, riassumere documenti lunghi e complessi, creare un curriculum vitae efficace, scrivere codice in – praticamente – qualsiasi linguaggio di programmazione, pianificare un viaggio e tanto altro.

Oltre a questo, ci dà anche la possibilità di creare immagini spettacolari, anche senza avere alcuna competenza di grafica e illustrazione, con l’ausilio del potente modello AI text-to-image DALL·E 3.

Gli utenti di iPhone potevano già interagire con la piattaforma di intelligenza artificiale di Microsoft tramite Bing Chat (di cui in pratica Copilot prende il posto) e Edge, il browser AI di Microsoft.

Ora, con Microsoft Copilot, si estende anche all’ecosistema Apple, con l’app per iOS e iPadOS, la riorganizzazione e il rebranding che Microsoft ha attuato di recente sui suoi prodotti e le sue offerte relative all’AI.

Ricordiamo che per iOS è disponibile anche l’app ufficiale ChatGPT di OpenAI: rispetto ad essa, Microsoft Copilot presenta alcuni vantaggi, tra cui il fatto che concede l’accesso all’ultimo modello LLM GPT-4 (che in ChatGPT è riservato solo agli utenti con un abbonamento Plus a pagamento), e permette di creare immagini. Di base, l’esperienza è simile.