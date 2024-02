Microsoft Copilot aiuta le aziende a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, con l’AI

Microsoft ha annunciato l’introduzione di nuove soluzioni di dati e AI in Microsoft Cloud for Sustainability che forniscono le funzionalità di cui le organizzazioni hanno bisogno per progredire nel loro percorso di sostenibilità.

Queste includono analisi e approfondimenti più rapidi sui dati environmental, social and governance (ESG), un assistente AI che aiuta ad accelerare il processo decisionale e la rendicontazione d’impatto e altre funzionalità avanzate, tutte progettate per aiutare le organizzazioni a decidere e agire più velocemente.

A maggio 2023 Microsoft aveva presentato Microsoft Fabric, una piattaforma di analytics SaaS end-to-end che riunisce tutti i dati aziendali di un’organizzazione, compresi i dati ESG a cui l’azienda potrebbe non aver avuto accesso in precedenza. Con Microsoft Fabric, i team dell’azienda possono connettersi ai dati da qualsiasi luogo, scoprire insight utilizzando strumenti analitici basati sull’intelligenza artificiale in un’esperienza unificata e incorporare tali approfondimenti nelle applicazioni che i dipendenti utilizzano quotidianamente per guidare l’azione e migliorare il processo decisionale.

Ora, in preview, le soluzioni per i dati sulla sostenibilità in Microsoft Fabric consentono alle organizzazioni di accelerare i tempi di acquisizione degli insight e i progressi in termini di sostenibilità, fornendo un modello di dati ESG, connettori e reportistica pronti all’uso. Collegando i dati ESG con Microsoft Fabric è possibile trasformare volumi di dati sulla sostenibilità in insight e progressi significativi.

Grazie ai dati gestiti centralmente e a Copilot in Microsoft Sustainability Manager, ora in preview, le organizzazioni possono utilizzare la potente intelligenza artificiale generativa e le query in linguaggio naturale per ottenere visibilità e risposte più rapide dai dati. Le organizzazioni possono porre domande a Copilot, che funzionerà in Microsoft Sustainability Manager per: analizzare rapidamente i dati ambientali e far emergere le opportunità di riduzione in aree come l’utilizzo di carbonio e acqua, risparmiando lavoro e tempo; dare la possibilità di porre domande e ottenere rapidamente le risposte; redigere report preparatori sulla sostenibilità, riducendo i tempi e liberando risorse per concentrarsi su altre priorità.

Con gli intelligent insight di Microsoft Sustainability Manager, anch’essi in preview, le organizzazioni ottengono un modello AI integrato e interattivo che consente un’analisi più approfondita dei dati sulle emissioni calcolate. Utilizzandolo, le organizzazioni possono: individuare dove i dati devono essere puliti o dove sono necessari dati più completi; analizzare i dati dell’organizzazione per identificare le opportunità di riduzione a breve e a lungo termine; affinare le decisioni in base alle tendenze storiche, alla stagionalità e alle anomalie dei dati.

Per la maggior parte delle organizzazioni, le attività dei fornitori possono rappresentare fino all’80-90% dell’impronta di emissioni. La gestione di questi dati è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione e i requisiti di rendicontazione.

La ESG value chain solution in Microsoft Sustainability Manager, ora generalmente disponibile, consente alle organizzazioni di semplificare la raccolta dei dati e fornisce un processo continuo e più sicuro per i fornitori. Le organizzazioni possono eseguire analisi avanzate sui dati della catena del valore ESG in un unico luogo e trovare opportunità di riduzione delle emissioni all’interno della propria value chain.