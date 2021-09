Microsoft si porta in casa Clipchamp, strumento per fare video via web

Microsoft ha annunciato di aver acquisito Clipchamp, piattaforma web di creazione e editing di video basata sull’uso dei template e dotata di una ricca libreria di asset e strumenti.

Da cosa nasce questo interesse da parte di Microsoft per uno strumento di video editing?

È la stessa società di Redmond a spiegarlo, sottolineando come il video ormai non appartenga più solo all’area dell’intrattenimento, ma sia essenziale anche in ambito business.

Il video, ha evidenziato Microsoft, ha sostituito la documentazione scritta per le istruzioni, i report di stato, i record delle attività, la comunicazione e l’apprendimento.

Fino non molto tempo fa, il video era appannaggio di pochi professionisti, mentre per la maggior parte degli utenti era troppo difficile, richiedeva troppa abilità artistica, o troppo tempo per fare qualsiasi cosa, che alla fine probabilmente finiva per avere anche una qualità non soddisfacente.

Questo è cambiato, è il punto di vista di Microsoft. Il video si sta affermando come un nuovo tipo di documento per il business, grande e piccolo, usato all’interno e all’esterno delle organizzazioni per lanciare un’idea, spiegare un processo o comunicare con i membri del team.

Fondato nel 2013, Clipchamp fornisce un’esperienza di creazione e montaggio video in-browser con la mission di permettere a chiunque di raccontare storie che valga la pena condividere.

L’approccio tecnico di Clipchamp – ha dichiarato Microsoft nell’annunciare l’acquisizione – è quello di combinare la semplicità di una web app con la capacità di elaborare video utilizzando la piena potenza di calcolo di un Pc con l’accelerazione del processore grafico (GPU), un qualcosa che prima era limitato alle applicazioni video tradizionali.

L’esperienza utente di Clipchamp, template-driven e focalizzata sui task, dà a tutti la sicurezza di poter creare.

La sua ricca libreria di filtri, stili, transizioni e media stock, combinata con la potenza di un editor di compositing audio e video multitraccia, fornisce a tutti il controllo fine di cui hanno bisogno. E anche l’aiuto artistico, se ne hanno bisogno, per creare esattamente ciò che vogliono, rapidamente e con confidenza.

Una volta finita la composizione della propria storia, Clipchamp aiuta anche a condividerla.

Siccome è costruito per i social media, offre stili di output e rapporti di aspetto per tutti i social network più popolari.

Piccoli imprenditori, marketer, influencer, studenti, educatori, famiglie e professionisti dell’informazione di tutti i tipi hanno bisogno della capacità di fare grandi video con il minimo sforzo, è l’idea di Microsoft.

Che si tratti di un annuncio di 10 secondi sui social media, di una presentazione di 2 minuti per un prodotto o di un video didattico di 20 minuti, secondo la società di Redmond Clipchamp e Microsoft possono fornire gli strumenti e l’esperienza di cui gli utenti hanno bisogno.

Essendo una web app che utilizza la piena potenza del Pc, Microsoft vede Clipchamp come uno naturale estensione delle esperienze di produttività potenziate dal cloud di Microsoft 365 per gli individui, le famiglie, le scuole e le imprese.

Ed è anche un valido strumento per Windows, che può essere esso stesso una piattaforma per la creatività.