Microsoft Azure lancia Radius, una nuova piattaforma applicativa aperta per il cloud

Il team di Microsoft Azure Incubations annuncia Radius, una piattaforma applicativa cloud-nativa che consente agli sviluppatori e agli ingegneri di piattaforma che li supportano di collaborare alla realizzazione e alla gestione di applicazioni cloud-native che seguono le best practice aziendali per costi, operazioni e sicurezza in modo predefinito.

Radius è un progetto open-source che supporta la distribuzione di applicazioni su cloud privato, Microsoft Azure e Amazon Web Services, con altri fornitori di cloud in arrivo.

Microsoft innova attraverso il software open source

Microsoft è uno dei principali contributori di progetti open-source in tutto il settore e il suo team Azure Incubations si concentra specificamente sull’innovazione open-source che consente a tutti di accelerare il proprio percorso verso il cloud. Oltre a Radius, il team ha lanciato numerosi progetti open source popolari, tra cui Dapr, KEDA e Copacetic, tutti disponibili su github.com tramite la Cloud Native Compute Foundation (CNCF).

L’evoluzione del cloud computing ha aumentato la velocità di innovazione per molte aziende, sia che si tratti di applicazioni di secondo e terzo livello, sia di applicazioni complesse basate su microservizi. Le tecnologie cloud native come Kubernetes hanno reso più semplice la creazione di applicazioni che possono essere eseguite ovunque.

Allo stesso tempo, molte applicazioni sono diventate più complesse e la loro gestione nel cloud è sempre più difficile, poiché le aziende creano applicazioni cloud native composte da servizi interconnessi e le distribuiscono su più cloud pubblici e sulla loro infrastruttura privata.

Sebbene Kubernetes sia un fattore abilitante fondamentale, vediamo che molti clienti costruiscono astrazioni su Kubernetes, solitamente incentrate sull’elaborazione, per aggirare i suoi limiti: Kubernetes non ha una definizione formale di applicazione, mescola concetti di infrastruttura e applicazione ed è eccessivamente complesso. Inoltre, gli sviluppatori si rendono inevitabilmente conto che le loro applicazioni richiedono molto di più di Kubernetes, compreso il supporto di dipendenze come front-end di interfacce di programmazione delle applicazioni (API), archivi di valori-chiave, cache e sistemi di osservabilità. In mezzo a queste sfide per gli sviluppatori, le loro controparti IT aziendali devono anche applicare una matrice sempre crescente di standard aziendali, requisiti di conformità e sicurezza, pur consentendo una rapida innovazione delle applicazioni.

Microsoft annuncia Radius

Radius è stato progettato per affrontare queste sfide, distinte ma correlate, che si presentano allo sviluppo e alle operazioni quando le aziende continuano il loro viaggio verso il cloud. Radius viene incontro ai team applicativi, supportando tecnologie collaudate come Kubernetes, strumenti infrastrutturali esistenti come Terraform e Bicep e integrandosi con i sistemi di continuous integration e continuous delivery (CI/CD) esistenti come GitHub Actions. Radius supporta applicazioni multi-tier web-plus-data fino a microservizi complessi come eShop, una popolare applicazione di riferimento per il cloud di Microsoft.

Radius consente agli sviluppatori di comprendere le loro applicazioni e sa che la vostra applicazione non è solo Kubernetes. Radius aiuta gli sviluppatori a vedere tutti i componenti che compongono la loro applicazione e, quando ne aggiungono di nuovi, Radius li collega automaticamente alla loro applicazione occupandosi di autorizzazioni, stringhe di connessione e altro.

Radius assicura inoltre che l’infrastruttura cloud utilizzata dalle applicazioni soddisfi i requisiti di costo, operatività e sicurezza. Questi requisiti sono raccolti in ricette, definite dagli operatori IT, dagli ingegneri della piattaforma e/o dagli ingegneri della sicurezza che supportano gli sviluppatori cloud native. Radius lega un’applicazione alla sua infrastruttura dipendente, il che consente a Radius di fornire un grafico dell’applicazione che mostra esattamente come l’applicazione e l’infrastruttura sono interconnesse. Questo grafico consente ai membri del team di visualizzare e comprendere intuitivamente ciò che costituisce un’applicazione.

Molte aziende sono multi-cloud e vogliono soluzioni che funzionino bene non solo su Azure, ma anche su altri cloud e in sede. Pertanto, Radius è open-source e multi-cloud fin dall’inizio. Aziende come Microsoft, BlackRock, Comcast e Millenium BCP hanno collaborato per garantire che le applicazioni definite e gestite con Radius possano funzionare su qualsiasi cloud. Chiunque nella comunità open-source può contribuire a Radius, garantendo che Radius si evolva insieme alla più ampia comunità cloud native. Tradotto con www.DeepL.com/translator (versione gratuita)