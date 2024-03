Microsoft attiva Azure VMware Solution nella Cloud Region italiana

Azure VMware Solution è disponibile sulla piattaforma Cloud Microsoft Azure in Italia e consente alle aziende di sfruttare ambienti Cloud ibridi e dotarsi di servizi scalabili, sicuri e moderni.

Continua a crescere la Cloud Region di Microsoft Italia con la disponibilità della piattaforma Azure VMware Solution, per accelerare il percorso di Trasformazione Digitale delle imprese italiane e rendere più semplice la loro transizione verso il Cloud.

Azure VMware Solution è ora disponibile sulla piattaforma Cloud Microsoft Azure in Italia attraverso la Region Datacenter Italy North, per consentire alle aziende di avere piena mobilità delle applicazioni dal Data Center OnPremise al Cloud Microsoft Azure senza impattare sulle stesse ed una gestione unificata, usufruendo dei servizi di Cloud pubblico Microsoft Azure, tra cui strumenti di sicurezza, riconoscimento di identità e analisi per ottimizzare i costi delle licenze esistenti per la distribuzione su Azure.

I clienti italiani potranno eseguire i propri carichi di lavoro in ambienti cloud ibridi, sfruttando VMware HCX e consentendo quindi una gestione semplificata tra cloud privati e la piattaforma Cloud Azure senza nessuna necessità di riprogettazione o revisione delle applicazioni, consentendo un efficientamento dei costi di ownership rispetto ad altre soluzioni di distribuzione cloud.

VMware HCX è una piattaforma di mobilità delle applicazioni progettata per semplificare la migrazione delle applicazioni, ribilanciare i carichi di lavoro e ottimizzare il ripristino di emergenza tra data center e cloud.

Attraverso i servizi di Azure VMware Solution operati sulla piattaforma Cloud Azure in Italia, le aziende potranno godere di vantaggi di data residency, nonché essere più resilienti in caso di interruzione dei servizi, semplificando e ottimizzando le attività di disaster recovery sfruttando la capacità on-demand del Cloud Azure. Un altro vantaggio per i clienti è la possibilità di usare le risorse del Cloud Microsoft in modalità on-demand, quando si verifica la necessità di Cloud bursting, per aumentare velocemente le prestazioni dei carichi di lavoro e utilizzare le applicazioni e gli strumenti già disponibili. Inoltre, le imprese clienti potranno trasferire e aggiornare i propri data center, spostando senza difficoltà le applicazioni e i dati esistenti, evitando così di dover effettuare complesse e costose operazioni di refactoring o retooling.