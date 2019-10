La nuova funzionalità “intelligente” era stata pre-annunciata da Microsoft lo scorso mese di giugno e ora arriva l’anteprima pubblica, la public preview, di Presenter Coach in PowerPoint per il web.

Si tratta di una funzione che sfrutta la potenza della tecnologia di intelligenza artificiale per aiutare i professionisti, gli insegnanti e gli studenti a creare e presentare le proprie slide in modo più efficace.

È dunque un vero e proprio coach virtuale che addestra l’utente nelle proprie capacità nel realizzare presentazioni convincenti e nel public speaking, un’attività che intimidisce molti professionisti. Purtroppo al momento questa funzionalità è limitata all’inglese.

Entrando in modalità di prova e parlando al microfono, Presenter Coach di PowerPoint per il web offre un feedback sullo schermo in tempo reale per migliorare le capacità di parlare in pubblico dell’utente che sta preparando la presentazione. Tra le “correzioni” di Presenter Coach ci sono suggerimenti sul ritmo, sull’utilizzo di troppi intercalari, su come evitare di dare la sensazione che si stia solo leggendo le diapositive e altro.

Alla fine della sessione di prove, un rapporto evidenzia le aree da migliorare. Inoltre, Microsoft ha annunciato l’intenzione di continuare ad aggiungere nuove funzionalità e a migliorare le prestazioni del Presenter Coach, nei prossimi mesi.

Non solo PowerPoint, tra le novità di Microsoft 365

Le novità in arrivo in Office 365 non si fermano alla public preview di Presenter Coach in PowerPoint per il web. Microsoft ha annunciato anche nuove opzioni nelle funzionalità di Inking, di input penna, in Office per il web. Ora è possibile presentare in PowerPoint per il web e disegnare e annotare in tempo reale, rendendo non necessario un puntatore laser per evidenziare o indicare le informazioni importanti.

Inoltre, con la nuova funzionalità Ink Replay nella presentazione, il tratto appare poco a poco, per dar vita ad animazioni di forte impatto nello Slide Show. Le animazioni di Ink Replay su PowerPoint per Windows e Mac, nonché le annotazioni con la penna digitale nello Slide Show su PowerPoint per il web, sono al momento disponibili per gli Office Insider.

I nuovi template in Microsoft Whiteboard aiutano a collaborare in modo più efficace, ad esempio nelle sessioni di brainstorming o nell’aggiornare il team sullo stato di un progetto. Questi template consentono di organizzare riunioni più produttive e offrono layout predefiniti che forniscono una struttura pronta per essere utilizzata. I template di Microsoft Whiteboard sono ora in anteprima pubblica per Windows 10 e verranno implementati su iOS nel corso dei prossimi giorni.

Infine, sulla base del feedback ricevuto della community di Office, Microsoft ha aggiunto una serie di 23 modelli 3D per l’education e 10 piani delle lezioni su argomenti quali geologia, biologia, spazio e altri, che aiutano insegnanti e professori a trasmettere le informazioni agli studenti in modo più comprensibile e coinvolgente.

I nuovi modelli 3D e piani di lezione sono generalmente disponibili per gli abbonati a Office 365 in Windows, informa Microsoft.

Maggiori informazioni su Office 365 sono disponibili sul sito Microsoft.