Micron sceglie Nutanix Cloud Platform per i propri siti produttivi

Nutanix ha annunciato di essere stata scelta da Micron Technology per creare una piattaforma cloud per i propri siti produttivi in tutto il mondo.

Nutanix Cloud Platform permetterà a Micron di ottimizzare le proprie risorse infrastrutturali, gestire efficientemente nuove applicazioni cloud-ready, ridurre drasticamente i costi e adattare i carichi di lavoro tra ambienti cloud privati e non, all’emergere di nuove opportunità.

Nutanix offre uno stack tecnologico sicuro, resiliente e scalabile che supporta lo sviluppo di applicazioni moderne, carichi di lavoro data-intensive e la flessibilità del multicloud ibrido.

“Siamo entusiasti di aver fornito a Micron una soluzione che, secondo le loro aspettative, ridurrà significativamente i costi, permettendo al contempo una maggiore agilità nell’implementazione di nuovi prodotti e nella risposta alle mutevoli richieste del mercato“, ha dichiarato Rajiv Ramaswami, Presidente e CEO di Nutanix. “Ciò testimonia i vantaggi in termini di prestazioni, scalabilità e TCO offerti dalla nostra piattaforma e la capacità di Nutanix di ampliare la propria presenza all’interno di alcune delle più grandi aziende del mondo“.

“Grazie a Nutanix, Micron è in grado di consolidare la propria leadership tecnologica, alimentando la piattaforma cloud nei nostri siti produttivi“, ha dichiarato Anand Bahl, Chief Information Officer di Micron. “La loro piattaforma cloud sicura, resiliente e scalabile ci consente di rinnovare il nostro ambiente di produzione e di abbandonare i tradizionali sistemi di calcolo e storage“.

Nutanix Cloud Platform fornisce un modello operativo cloud coerente con un’unica piattaforma per l’esecuzione di applicazioni e dati su endpoint multicloud ibridi. Nutanix offre resilienza con nodi auto-rigeneranti, storage persistente integrato in modo nativo per supportare al meglio le moderne implementazioni applicative, prestazioni e capacità scalabili in modo lineare. Inoltre, Nutanix Cloud Platform contribuisce ad aumentare l’efficienza dei costi eliminando le risorse di calcolo e di storage inutilizzate.