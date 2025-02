Meta condivide le ultime scoperte del suo laboratorio Fair in campo AI

Nell’ultimo decennio, sottolinea l’azienda, il laboratorio Meta Fundamental Artificial Intelligence Research (FAIR) di Parigi è stato all’avanguardia nella ricerca scientifica: ha portato avanti scoperte nel campo della medicina, della scienza del clima e della conservazione, mantenendo il suo impegno per una scienza aperta e riproducibile.

Guardando al prossimo decennio, la sua attenzione si concentra sul raggiungimento di un’intelligenza artificiale avanzata (AMI) e sul suo utilizzo per alimentare prodotti e innovazioni a beneficio di tutti.

Ora, il FAIR di Meta annuncia – e pubblicherà nuovi studi in occasione del suo 10° anniversario a Parigi – i risultati degli studi effettuati in diversi campi di applicazione dell’intelligenza artificiale, tra cui la collaborazione tra le persone e i robot, il rapporto tra il nostro cervello e l’IA, e la tecnologia del linguaggio.

Gli annunci possono essere suddivisi in quattro principali aree di approfondimento nel campo dell’IA: neuroscienze, robotica, tecnologia del linguaggio e audio. Di seguito alcuni dettagli, mentre è possibile consultare gli articoli completi relativi agli annunci, pubblicati da Meta nei blogpost Advancing machine intelligence through human-centered research e Using AI to decode language from the brain and advance our understanding of human communication.

1. Scoperte rivoluzionarie nel campo dell’IA e delle neuroscienze: sbloccare il potenziale dell’intelligenza umana

I ricercatori di Meta hanno fatto due scoperte rivoluzionarie in questo ambito:

Decodifica del linguaggio a partire da segnali cerebrali: sono state decodificate con successo frasi ottenute da registrazioni cerebrali non invasive con una precisione fino all’80%, aprendo la strada a nuove interfacce cervello-computer.

Comprensione di come la nostra mente forma il linguaggio: è stato scoperto come il cervello trasforma i pensieri in sequenze complesse di azioni motorie, utilizzando un “codice neurale dinamico”.

Queste scoperte – sottolineano i ricercatori – hanno il potenziale di ristabilire la possibilità di comunicare per coloro che hanno perso la capacità di parlare, e di far progredire la nostra comprensione dell’intelligenza umana.

2. Meta PARTNR: un framework di ricerca per la collaborazione tra persone e robot

Meta presenta PARTNR, un framework open source che consente una collaborazione fluida e ininterrotta tra esseri umani e robot, un’innovazione che ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con l’ambiente e migliorare la vita quotidiana.

Quando è stato testato su un robot, PARTNR è riuscito a superare gli attuali standard di riferimento in termini di velocità e prestazioni, riuscendo a scomporre azioni complesse per ragionare e comprendere l’ambiente circostante.

I ricercatori Meta hanno utilizzato interfacce di realtà mista attraverso i visori Quest dell’azienda, che visualizzano le azioni e il processo di pensiero del robot, offrendo una panoramica del suo processo decisionale.

3. Programma partner per la tecnologia del linguaggio

Meta continua a collaborare con l’UNESCO, focalizzandosi sullo sviluppo e l’espansione delle tecnologie open source per le lingue meno rappresentate.

L’azienda sta lanciando un programma partner per la tecnologia del linguaggio, con l’obiettivo di raccogliere registrazioni vocali e trascrizioni che favoriranno l’integrazione di queste lingue nei modelli di riconoscimento vocale e traduzione automatica guidati dall’intelligenza artificiale.

4. Audiobox Aesthetics e trascrizioni dei messaggi vocali su WhatsApp

Meta presenta anche due ulteriori novità: