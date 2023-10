Mesa Copilot: l’AI generativa per le aziende, per sostenibilità e compliance

MESA COPILOT è il nuovo motore di AI Generativa, risultato di un’integrazione tra Microsoft Azure OpenAI, Chat GPT e la visione di trasformazione digitale di MESA, società tecnologica specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per la governance dei processi aziendali e tra i primi partner aderenti all’iniziativa A.I. L.A.B. di Microsoft Italia per la diffusione responsabile dell’AI generativa nel Paese.

In un contesto corporate in continua evoluzione e caratterizzato da una complessità crescente di processi in ambito ESG e GRC, MESA COPILOT – spiega la società sviluppatrice – nasce con l’obiettivo di andare incontro alle sempre maggiori esigenze operative delle aziende, agevolando i processi, e permettendo di investire più risorse in processi cruciali e strategici.

Generazione automatica di bilanci di sostenibilità, velocizzazione di tutti gli stadi del data processing, creazione agevolata di report secondo i canoni delle diverse agenzie di rating.

E ancora: risk assessment intelligente e in tempo reale, test di apprendimento sulle policy aziendali, chatbot al servizio delle risorse aziendali per risolvere ogni dubbio su tematiche di compliance e policy.

Queste sono solo alcune delle funzionalità di MESA COPILOT portatrici di una mission chiara: liberare il potenziale esponenziale delle aziende attraverso l’intelligenza artificiale generativa come fattore abilitante della trasformazione digitale.

La crescente pressione normativa in termini di sostenibilità e compliance e la moltiplicazione di fonti e stakeholder hanno aumentato enormemente la mole dei dati che le aziende si trovano a trattare ogni giorno.

MESA COPILOT fornisce ai team che si occupano di sostenibilità, compliance e finance un nuovo strumento che permette di recuperare dati, elaborare contenuti e ottenere preziose intuizioni con facilità. Un nuovo approccio che riduce la necessità di input manuali e di analisi dei dati, consentendo agli utenti di concentrarsi solo sulle decisioni strategiche.

Matteo Giudici, Amministratore Delegato MESA, dichiara: “L’intelligenza artificiale generativa ha aperto nuove prospettive ed è necessario, oggi, cavalcare l’onda del cambiamento per non trovarsi impreparati domani. A partire proprio dalle esigenze dei nostri clienti, abbiamo realizzato insieme a loro dei prodotti all’insegna del futuro e dell’innovazione, che siano sinonimo di qualità, efficienza e sicurezza. La chiave è integrare e personalizzare l’intelligenza artificiale generativa nei propri processi aziendali, di modellarla attorno ad essi, renderla sicura e performante, calibrata ed esclusiva. Questa è la differenza tra usare tool online e sviluppare un modello integrato di intelligenza artificiale generativa e con questi propositi è stato sviluppato MESA COPILOT”.

Come evidenziato dal report presentato da Microsoft Italia e The European House – Ambrosetti, sottolinea MESA, almeno una azienda su due ha utilizzato in questi mesi un tool di AI generativa, con oltre il 70% di pareri soddisfatti in termini di raccolta di informazioni, assistenza virtuale ed efficienza nei processi. È chiaro, dunque, che il punto rilevante oggi non è più se le aziende utilizzeranno o meno l’intelligenza artificiale generativa, ma come lo faranno e in base a quali criteri ed esigenze.

Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato Microsoft Italia, afferma: “Siamo convinti che le organizzazioni italiane possano trarre grande vantaggio dall’AI generativa. Se adottata in modo pervasivo, può produrre un grande impatto nell’intero Paese: è stato calcolato un +18% del PIL annuo, ovvero la ricchezza prodotta da una seconda Lombardia, per fare un esempio pratico. È un’opportunità che il nostro Paese non può non cogliere per tornare a crescere ed essere competitivo. Come Microsoft, insieme all’ecosistema dei nostri partner, siamo al fianco delle imprese per guidarle verso il cambiamento attraverso iniziative come AI L.A.B. La collaborazione con MESA è un tassello ulteriore per accelerare in questa direzione”.

Semplificare la raccolta dati e la pressione normativa, velocizzare la compilazione manuale delle informazioni che richiedono un grande sforzo quantitativo, sviluppare organizzazioni che abbiano un quadro valoriale attorno al complesso panorama di policy, rischi, procedure ambientali, sociali e di governance. Queste sono le sfide che MESA ha accettato di affrontare insieme alle aziende. Sfide che nell’era della trasformazione digitale non possono che tramutarsi in opportunità.