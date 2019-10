La società di analisi e consulenza Kantar ha reso noti i dati della sua ultima ricerca, focalizzata sul terzo trimestre del 2019, relativa ai sistemi operativi del mercato smartphone.

I dati della ricerca, ha comunicato Kantar, rivelano che, dopo una settimana di vendite degli ultimi modelli di iPhone, iOS rappresenta il 18,9% di tutte le vendite di smartphone nei cinque principali mercati europei (area definita EU5 che comprende Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna).

Secondo Kantar, i lanci dei nuovi modelli hanno aiutato il sistema operativo mobile di Apple a far registrare una crescita positiva anno su anno in tutti e cinque i maggiori mercati europei.

Al contrario, sempre secondo i dati della ricerca Kantar, Android ha visto un calo nell’area EU5, -1,5% punti, sebbene, sottolinea la società di analisi, questa tendenza sia invertita negli Stati Uniti, dove il sistema operativo Google è cresciuto di +1,8% punti. Nonostante il calo complessivo del sistema operativo Android nella quota di mercato nei Paesi europei, Samsung è stata la marca che ha fatto registrare la crescita maggiore nella regione.

Secondo quanto afferma Dominic Sunnebo, Global Director di Kantar, con poco più di una settimana di vendite disponibili dei nuovi modelli iPhone 11, questi hanno contribuito per il 7,4% delle vendite complessive di unità iPhone di Apple nel terzo trimestre del 2019, rispetto al 6,6% del lancio della famiglia iPhone XS nel terzo trimestre del 2018.

I nuovi modelli di Apple, aggiunge l’analista, stanno tutti vendendo bene, con l'iPhone 11 più economico in testa in termini assoluti, ma con i modelli Pro non molto indietro. Le vendite combinate dei nuovi modelli di Apple sarebbero aumentate rispetto al lancio di iPhone XS un anno fa. Inoltre, negli Stati Uniti la scomposizione delle vendite in modelli, per i nuovi iPhone, è simile a quella europea, sebbene il contributo alle vendite complessive di iPhone nel trimestre sia notevolmente maggiore, attestandosi al 10,2%.

Per quanto riguarda Samsung, secondo l’analisi Kantar anche l’azienda sudcoreana ha conosciuto una forte crescita nei cinque principali mercati europei, con una quota che ha toccato il 38,4% nel terzo trimestre del 2019, in rialzo del 5,9% rispetto al terzo trimestre del 2018.

Al riguardo, Dominic Sunnebo sottolinea che, benché il lancio della serie di punta Note 10 abbia dato una spinta a Samsung nel Q3 2019, è la nuova e competitiva serie A che ha spinto lo share Samsung al livello più elevato in Europa sin dal terzo trimestre 2015.

Nuovi modelli della A Series occupano cinque delle prime dieci posizioni dei dispositivi più venduti del mercato smartphone in Europa, e monopolizzano il podio, composto da A50, A40 e A20e. Per anni Samsung ha cercato una risposta a Huawei e Xiaomi in Europa e, secondo Kantar, la nuova serie A ha colpito nel segno, dimostrandosi molto popolare tra i consumatori in numerose fasce di prezzo.

In Cina, invece, la quota di Apple è leggermente diminuita, in calo dell'1,3%. La Cina è il più grande mercato di smartphone al mondo e nel Paese il mercato si orienta verso le marche cinesi, “di casa", che hanno rappresentato il 79,3% delle vendite nel terzo trimestre del 2019. Huawei e Honor hanno totalizzato il 46,8% dello share delle vendite nel mercato smartphone.