Anthropic lancia l’app iOS e il piano Team dell’intelligenza artificiale Claude

Anthropic ha annunciato due aggiornamenti per la sua piattaforma di intelligenza artificiale Claude: un nuovo piano Team e un’app per iOS. Ricordiamo che però, purtroppo, Claude.ai ancora non è disponibile in Italia, né in generale in Europa.

Claude – sottolinea Anthropic – è stato progettato per aiutare i singoli, e ora anche i team, a sfruttare la potenza dei modelli di intelligenza artificiale tra i più avanzati del settore, in modo da aumentare le capacità di ogni dipendente e consentire alle aziende di raggiungere nuovi livelli di produttività per ottenere risultati migliori.

Riguardo alle novità, il piano Team consente ai team più ambiziosi di creare uno spazio di lavoro con un maggiore utilizzo per i membri e strumenti per la gestione degli utenti e della fatturazione. È il modo migliore per i team di tutti i settori di sfruttare la famiglia di modelli Claude 3 di nuova generazione. Questo piano è disponibile per 30 dollari al mese per utente.

L’app Claude per iOS è disponibile per il download gratuito per tutti gli utenti Claude, dove l’offerta di Anthropic è disponibile. Offre la stessa esperienza intuitiva del web mobile, compresa la sincronizzazione della cronologia delle chat e il supporto per scattare e caricare foto.

Nuova app iOS di Claude

L’app Claude per iOS consente agli utenti di accedere a questa tecnologia di intelligenza artificiale da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, ed è dotata delle seguenti funzionalità:

Sincronizzazione senza soluzione di continuità con le chat web: l’utente può riprendere da dove si è interrotto, su tutti i dispositivi.

senza soluzione di continuità con le chat web: l’utente può riprendere da dove si è interrotto, su tutti i dispositivi. Funzioni Vision : è possibile utilizzare le foto della propria libreria, scattare nuove foto o caricare file, in modo da poter effettuare in tempo reale l’analisi delle immagini, la comprensione del contesto e i casi d’uso mobile-centrici.

: è possibile utilizzare le foto della propria libreria, scattare nuove foto o caricare file, in modo da poter effettuare in tempo reale l’analisi delle immagini, la comprensione del contesto e i casi d’uso mobile-centrici. Accesso aperto: gli utenti di tutti i piani, compresi Pro e Team, possono scaricare l’app gratuitamente.

I primi tester – mette in evidenza Anthropic – riferiscono che l’app Claude è molto utile per il brainstorming di idee in movimento, per ottenere risposte rapide alle domande o per analizzare scene e immagini del mondo reale. La nuova app per iOS intende mettere la potenza dell’intelligenza artificiale di frontiera nella tasca di ciascun utente.

Il nuovo piano Team

Come sottolinea Anthropic, Claude consente alle aziende di modellare i propri flussi di lavoro in base alle esigenze e agli obiettivi specifici dei loro team, anziché essere limitati dagli strumenti esistenti. Costruito tenendo conto della sicurezza e della privacy dei dati, Claude aiuta a proteggere le informazioni aziendali sensibili.

Il nuovo piano Team è caratterizzato dalle seguenti funzioni e capacità:

Maggiore utilizzo : offre un maggiore utilizzo per utente rispetto al piano Pro, consentendo a ogni membro del team di aumentare significativamente il numero di chat che può avere con Claude.

: offre un maggiore utilizzo per utente rispetto al piano Pro, consentendo a ogni membro del team di aumentare significativamente il numero di chat che può avere con Claude. Accesso alla famiglia di modelli Claude 3 : offre l’intera famiglia di modelli Claude 3, tra cui Opus, Sonnet e Haiku, fornendo ai team e agli utenti aziendali una suite di modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia, adatti a diversi casi d’uso. È possibile scegliere il modello più adatto alle specifiche esigenze aziendali.

: offre l’intera famiglia di modelli Claude 3, tra cui Opus, Sonnet e Haiku, fornendo ai team e agli utenti aziendali una suite di modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia, adatti a diversi casi d’uso. È possibile scegliere il modello più adatto alle specifiche esigenze aziendali. Finestra contestuale da 200K : consente alle aziende di elaborare documenti lunghi (ad esempio, paper di ricerca, contratti legali), discutere di argomenti complessi (ad esempio, previsioni finanziarie, roadmapping dei prodotti) e mantenere conversazioni in più fasi (ad esempio, richieste di assistenza ai clienti, discussioni sulla pianificazione dei progetti), aiutando gli individui e i team a ottenere approfondimenti dai loro dati.

: consente alle aziende di elaborare documenti lunghi (ad esempio, paper di ricerca, contratti legali), discutere di argomenti complessi (ad esempio, previsioni finanziarie, roadmapping dei prodotti) e mantenere conversazioni in più fasi (ad esempio, richieste di assistenza ai clienti, discussioni sulla pianificazione dei progetti), aiutando gli individui e i team a ottenere approfondimenti dai loro dati. Strumenti amministrativi e gestione della fatturazione : introduce strumenti d’amministrazione per controllare comodamente la gestione degli utenti e della fatturazione, per un onboarding più semplice e meno spese.

: introduce strumenti d’amministrazione per controllare comodamente la gestione degli utenti e della fatturazione, per un onboarding più semplice e meno spese. Tutto ciò che c’è in Pro: include tutte le funzionalità di Claude Pro, tra cui l’accesso prioritario nei periodi di maggior traffico, l’accesso anticipato alle nuove funzionalità, tassi di utilizzo più elevati e altro ancora.

Nelle prossime settimane – ha inoltre annunciato Anthropic – verranno rilasciate ulteriori funzionalità di collaborazione, tra cui le citazioni di fonti affidabili per verificare le affermazioni generate dall’AI, le integrazioni con archivi di dati come codebase o CRM e l’iterazione con i colleghi su documenti o progetti generati dall’AI, il tutto mantenendo i più elevati standard di sicurezza e protezione.

Il piano Team costa 30 dollari per utente al mese, con un minimo di 5 “posti”.