Mercato server: cresce il valore, calano le spedizioni, il report Idc

Secondo il rapporto Worldwide Quarterly Server Tracker di Idc , i ricavi dei fornitori nel mercato mondiale dei server sono cresciuti dell’1,5% anno su anno a 25,8 miliardi di dollari durante il quarto trimestre del 2020.

Per contro, le spedizioni di server in tutto il mondo sono diminuite del 3,0% anno su anno a quasi 3,3 milioni di unità nel 4Q20.

I ricavi dei server di volume sono aumentati del 3,7% a 20,4 miliardi di dollari,e anche i ricavi dei server di fascia media sono aumentati dell’8,4% a 3,3 miliardi, mentre i server di fascia alta sono diminuiti del 21,8% a 2,1 miliardi.

Paul Maguranis, analista di ricerca senior, Infrastructure Platforms and Technologies di IDC ha dichiarato che la domanda globale di server aziendali è stata relativamente invariata durante il quarto trimestre del 2020; la crescita più robusta è arrivata dalla Cina.

Secondo l’analista, da una prospettiva regionale i ricavi dei server all’interno della nazione asiatica sono aumentati del 22,7% anno su anno, mentre il resto del mondo è diminuito del 4,2%.

I sistemi blade hanno continuato a diminuire, scendendo del 18,1% mentre i server ottimizzati per rack sono cresciuti del 10,3% anno su anno.

Analogamente a quanto osservato nel terzo trimestre 2020, i server basati su CPU AMD e Arm hanno continuato a far crescere i ricavi, aumentando rispettivamente del 100,9% e del 345,0% anno su anno, anche se su una base piccola ma in crescita.

Per quanto riguarda i vendor, il report Idc HPE / New H3C Group si è collocata al primo posto con un margine esiguo su Dell Technologies. Al terzo posto Inspur / Inspur Power Systems, mentre IBM ha mantenuto la quarta posizione. Huawei e Lenovo hanno pareggiato per la quinta posizione nel mercato.

I risultati più che positivi in Cina riflettono la situazione del prodotto interno lordo, già ampiamente ripartito grazie al controllo sulla emergenza coronavirus. Nel mondo occidentale, dove finalmente le vaccinazioni stanno iniziando a svilupparsi, la situazione economica è ancora lontana da una vera ripresa, e questo si riflette inevitabilmente anche sul mercato server.