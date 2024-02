Eaton Rack PDU G4, per le esigenze dei data center di nuova generazione

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, presenta la nuova Rack PDU G4 (quarta generazione), specificatamente studiata per soddisfare le principali esigenze dei più moderni data center, garantendo massima sicurezza e continuità di esercizio.

La Rack PDU G4 è frutto di un’approfondita ricerca e analisi delle necessità dei clienti e del mercato, che Eaton ha condotto con l’obiettivo di creare una PDU che non solo innalzasse il livello della sicurezza informatica, ma che offrisse anche significativi miglioramenti in termini di ridondanza di rete e dell’alimentazione, incrementando la capacità dei server e la flessibilità operativa, oltre che riducendo il consumo energetico.

Matthieu Jaeger, Product Manager G4 di Eaton, ha dichiarato: “Nella progettazione dei data center, è sempre complesso definire il numero di prese di tipo C13 (10 A) e di tipo C19 (16 A) necessarie. In questo contesto, la Rack PDU G4 offre una soluzione unica nel suo genere: le sue innovative prese combinate C39 collegano in modo sicuro sia i cavi di alimentazione C14 che C20, grazie a un efficiente sistema di ritenzione dei cavi integrato e a un meccanismo di blocco che protegge il collegamento con il cavo di alimentazione. Inoltre, grazie alla produzione localizzata, la consegna delle Rack PDU G4 avviene con tempistiche particolarmente rapide”.

La nuova gamma G4 è in grado di controllare e misurare il consumo energetico per un massimo di 48 uscite combinate in un singolo chassis, con una precisione di misurazione dell’1% per ampere, volt e watt. Anche questa caratteristica è stata sviluppata per rispondere alle necessità dei clienti: la maggiore accuratezza consente di semplificare i processi di fatturazione e di registrazione dei consumi nei data center co-location.

“I dispositivi connessi sono frequentemente bersaglio di attacchi informatici: la nuova rack PDU di Eaton è pensata proprio per proteggere i server ad essa collegati da hackeraggi e altre potenziali minacce. Ha infatti ottenuto, dalle autorità indipendenti, le certificazioni UL 2900-1 e IEC 62443-4-2 per la sicurezza informatica”, ha aggiunto Jaegar.

La ridondanza della rete è un altro elemento cruciale per garantire un flusso di dati costante. La rack Pdu G4 migliora questo aspetto grazie a due porte Ethernet gemelle gB, che consentono di collegare le PDU tra loro. Supportando il collegamento di un massimo di 32 PDU su entrambi i lati, riduce al minimo gli effetti di eventuali interruzioni impreviste, consentendo inoltre di contenere i costi sugli elementi dell’infrastruttura IT non necessari (come switch e indirizzi IP aggiuntivi). È stata migliorata anche la ridondanza della rete di alimentazione: una nuova funzionalità di condivisione permette infatti alla PDU di alimentare il modulo di controllo di una seconda PDU in caso di guasto, consentendo comunque alla rete di accedere ai dati critici.

La PDU – sottolinea Eaton – è stata progettata come soluzione end-to-end a basso impatto ambientale: oltre a prestazioni avanzate e affidabili, consente un elevato risparmio energetico. Il relè passo-passo della Rack PDU G4, disponibile solo sui modelli switched e managed, controlla l’alimentazione senza la necessità di un ingresso elettrico continuo, riducendo dell’80% il consumo di energia necessario per una PDU rack a 48 uscite, rispetto all’utilizzo di relè standard.

La PDU Rack G4 offre la flessibilità, la sicurezza e le performance avanzate necessarie per il successo delle operazioni dei data center, oggi come in prospettiva futura.