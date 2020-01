Le spedizioni di computer in tutto il mondo hanno fatto registrare il segno positivo nel quarto trimestre 2019, con una performance dal soddisfacente al sorprendente, a seconda delle analisi, chiudendo quello che si è rivelato essere un buon anno per il mercato Pc.

Sono concordi su questa tendenza sia Gartner che Idc.

Secondo i risultati preliminari della società di ricerca Gartner, le spedizioni mondiali di Pc hanno totalizzato 70,6 milioni di unità nel quarto trimestre del 2019, con un aumento del 2,3% rispetto al quarto trimestre del 2018. Per l'anno 2019, sempre secondo Gartner, le spedizioni di Pc hanno superato i 261 milioni di unità, con una crescita dello 0,6% rispetto al 2018.

Sarebbe ancora più forte la crescita secondo quanto riporta la società di market intelligence, di servizi di consulenza e di organizzazione di eventi Idc, che parla di una crescita addirittura del 4,8% anno su anno, nel quarto trimestre del 2019.

Secondo Idc, le spedizioni a livello mondiale del tradizionale mercato Pc (desktop, notebook e workstation) durante il trimestre hanno superato le aspettative, con poco meno di 71,8 milioni di unità, il volume più alto di spedizioni in un singolo trimestre da quattro anni (Q415). Nel complesso, le spedizioni globali per Idc sarebbero cresciute del 2,7% anno su anno nel 2019, il primo anno intero di crescita per il mercato Pc dal 2011, quando era cresciuto dell’1,7%.

Sempre secondo l’analisi di Idc, il settore aziendale per gran parte dell'anno è stato trainato dagli upgrade a Pc con Windows 10, dietro la spinta dell’imminente arrivo della fine del supporto per Windows 7. Questa spinta del comparto aziendale, sottolinea Idc, ha aiutato in particolar modo i principali player del settore, Lenovo, Hp e Dell, a consolidare ulteriormente la loro posizione sul mercato Pc, con una quota combinata di poco più del 65% nel 2019 (rispetto al 63% nel 2018).

Anche secondo Gartner Lenovo, Hp e Dell hanno rappresentato quasi il 65% delle spedizioni di Pc nel quarto trimestre del 2019, rispetto a poco più del 61% nel quarto trimestre del 2018: in questo caso anche le cifre sono simili, tra le due società di analisi.

Dietro questo terzetto, entrambe le analisi posizionano Apple: invece che una crescita, come per i primi tre player, la società di Cupertino fa però registrare un calo.

Secondo Idc, i volumi dei computer Mac di Apple hanno registrato un calo del 5,3% anno su anno nel quarto trimestre del 2009, con 4,7 milioni di unità spedite. Il calo dei volumi delle spedizioni c’è stato, del 2,2%, anche confrontando l'intero anno 2019 con il 2018.