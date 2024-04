Canalys: il mercato pc inizia il 2024 in crescita, spinto da Windows 11 e AI

Secondo la società di analisi indipendente Canalys, il mercato mondiale dei pc ha avuto un inizio positivo nel 2024, con una crescita del 3,2% annuo delle spedizioni totali di desktop e notebook, che hanno raggiunto 57,2 milioni di unità nel primo trimestre del 2024.

Le spedizioni di notebook (incluse le workstation mobili) sono aumentate del 4,2%, raggiungendo 45,1 milioni di unità, mentre le spedizioni di desktop (incluse le workstation desktop) sono rimaste relativamente stabili, con un calo di appena lo 0,4% a 12,1 milioni di unità.

Anche se modesta, secondo Canalys questa crescita evidenzia la ripresa in corso della domanda di pc in tutti i segmenti, con acquisti destinati ad accelerare nel corso dell’anno, sostenuti dalla spinta del refresh di Windows 11 e dei pc con capacità di intelligenza artificiale.

“La crescita nel primo trimestre del 2024 fa ben sperare in un mercato dei pc forte per tutto l’anno“, ha dichiarato Ishan Dutt, Principal Analyst di Canalys. “I vendor e il canale hanno affrontato alcune fasi finali di correzione delle scorte e le condizioni macroeconomiche di alcuni mercati continuano a limitare la domanda. Ma la forza dell’opportunità di refresh, in particolare da parte delle aziende, sta cominciando a emergere.

Il mercato è destinato a rafforzarsi nei prossimi trimestri, in quanto i clienti daranno priorità agli aggiornamenti in vista di una transizione su larga scala a Windows 11. L’attuale base installata di pc è più grande e più vecchia che mai, il che rappresenta un’enorme opportunità per gli OEM e i loro partner. Anche l’introduzione su larga scala di pc con capacità di intelligenza artificiale nella seconda metà dell’anno darà una spinta al mercato, offrendo l’innovazione necessaria e una proposta di valore convincente agli utenti che si sono trattenuti dall’acquistare nuovi pc durante la crisi post-pandemia“.

Canalys prevede che nel 2024 quasi 50 milioni di pc saranno dotati di AI, integrando un acceleratore AI dedicato come una NPU.

Lenovo ha guidato il mercato dei pc nel primo trimestre del 2024 con una quota di mercato del 24%, registrando una forte crescita dell’8% e consegnando 13,7 milioni di notebook e desktop. HP, al secondo posto, ha registrato una performance piatta, con 12,0 milioni di unità spedite. Dell si è assicurata il terzo posto, ma ha subito un lieve calo delle spedizioni del 2% rispetto all’anno precedente.

Apple ha conquistato il quarto posto nella classifica dei fornitori con una crescita del 2,5%, favorita dal lancio dei nuovi MacBook Air alla fine del trimestre. Acer ha completato la top five dei venditori con 3,7 milioni di pc spediti.