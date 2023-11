CrowdStrike riconosciuta come Customers’ Choice da Gartner

CrowdStrike ha annunciato di aver ottenuto il riconoscimento “Customers’ Chioce” nel rapporto 2023 Gartner Peer Insights Voice of the Customer 2023 for Endpoint Protection Platforms (EPP) in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa, e Asia-Pacifico.

Nel rapporto, CrowdStrike ha raggiunto una valutazione complessiva di 4,8 su 5 su 499 recensioni di clienti verificati a giugno 2023, registrando il numero maggiore di recensioni e una delle valutazioni più alte tra tutti i fornitori valutati.

Tra i 18 fornitori valutati nel rapporto, CrowdStrike è stata considerata quella con un punteggio più alto nella categoria “Disponibilità a Raccomandare” da parte dei clienti, raggiungendo un 98%. CrowdStrike ha ottenuto anche il riconoscimento “Customers’ Chioce” nei segmenti Grandi Aziende, Medie Aziende, Settore Pubblico, Settore Finanziario, Settore Sanitario, Settore Manifatturiero, Settore dei Servizi, Asia/Pacifico, EMEA, America Latina e Nord America del rapporto, più di qualsiasi altro fornitore, sottolinea l’azienda.

In generale, CrowdStrike ha ottenuto le valutazioni più alte per:

Product Capabilities (4,8 su 5)

Deployment Experience (4,8 su 5)

Support Experience (4,7 su 5)

Tra le recensioni dei clienti di CrowdStrike, la società di sicurezza informatica evidenzia:

“La soluzione è veramente una soluzione di protezione degli endpoint di nuova generazione che combina machine learning e intelligenza artificiale per rispondere e fermare le violazioni a una velocità incomparabile rispetto alle soluzioni tradizionali. L’architettura nativa in cloud la rende altamente scalabile, flessibile e resiliente. Non dobbiamo più preoccuparci degli aggiornamenti e del deployment di nuove funzionalità. La facilità d’uso della console la rende uno strumento essenziale per tutti i team di sicurezza e IT, fornendo approfondimenti sulle minacce e statistiche sullo stato di salute operativa degli endpoint registrati. Le detection combinata con le informazioni provenienti da threat intelligence e dati sulle vulnerabilità, confluendo in un unico pannello, facilitano e velocizzano il lavoro dell’analista nel giungere a una conclusione. Nel complesso, la soluzione è la migliore del settore e la raccomandiamo vivamente” – Leader della Sicurezza IT e della Gestione del Rischio nel Settore dei Servizi IT.

“CrowdStrike ha decisamente una mentalità orientata al Cliente, e si preoccupa veramente della nostra protezione. La società dimostra ogni sforzo per rimanere all’avanguardia nel campo della sicurezza informatica e lavora diligentemente per cercare di stare molti passi avanti rispetto agli avversari. Continua a implementare nuove funzionalità, a stringere partnership intelligenti/strategiche con tool compatibili e a sviluppare nuove offerte di prodotti che non solo ampliano le capacità e la presenza dell’azienda sul mercato o in nuovi mercati, ma si traducono anche in un prodotto facile da adottare, completo e sicuro. Dormo bene la notte sapendo che CrowdStrike protegge il mio ‘parco macchine’“. – Engineering Leader nel Settore Finanziario.

“CrowdStrike è il miglior strumento EPP/EDR che abbia mai usato, perché è user-friendly, possiamo modificare le regole in base agli IOCS e c’è una minima possibilità che i sistemi siano colpiti da virus o da software dannosi, poiché il processo è già bloccato o messo in quarantena da CrowdStrike. La creazione di gruppi di host è user-friendly, non è complicata come con altri strumenti. La cosa migliore di tutto questo è che mostrerà l’intero processo dell’allarme e perché è stato rilevato, il valore hash dello stesso con l’integrazione di strumenti open-source che rende più facile mitigare il rischio su quell’alert in particolare. Inoltre, abbiamo lo spotlight in Crowdstrike che può essere utilizzato per aggiornare le vulnerabilità recenti e le patch sulle macchine che hanno bisogno di essere implementate“. – IT Security and Risk Manager nel Settore dei Servizi.

“CrowdStrike è stata pioniera nell’approccio moderno alla protezione degli endpoint e, come i clienti hanno confermato in questo ultimo rapporto, la piattaforma CrowdStrike Falcon continua a rappresentare il gold standard della sicurezza informatica per aziende e organizzazioni di tutte le forme e dimensioni“, ha dichiarato Raj Rajamani, responsabile dei prodotti di CrowdStrike. “Le organizzazioni di tutto il mondo si affidano a CrowdStrike per rimanere al passo con il panorama delle minacce in continua evoluzione, e siamo orgogliosi che le loro recensioni riflettano la nostra capacità di fornire intelligenza artificiale all’avanguardia, una conoscenza senza precedenti dell’avversario e un’innovazione tarata sul mercato per proteggere la loro azienda, i loro dati e le persone“.