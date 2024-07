Mercato pc, continua la ripresa: crescita del 3% nel 2Q24, secondo IDC

Il mercato pc tradizionale ha registrato il secondo trimestre di crescita dopo sette trimestri consecutivi di calo: secondo i risultati preliminari del Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker di International Data Corporation (IDC), le spedizioni mondiali hanno raggiunto 64,9 milioni di unità nel secondo trimestre del 2024 (2Q24), con una crescita del 3,0% rispetto all’anno precedente.

Mentre il mercato complessivo ha beneficiato di confronti favorevoli con il 2023, i deboli risultati in Cina hanno continuato a frenare il mercato, aggiunge IDC. Escludendo la Cina, le spedizioni mondiali sono cresciute di oltre il 5% rispetto all’anno precedente.

“Non c’è dubbio che il mercato dei PC, così come altri mercati tecnologici, debba affrontare sfide a breve termine a causa della maturità e dei venti contrari“, ha dichiarato Ryan Reith, group vice president, Worldwide Device Trackers, IDC. “Tuttavia, due trimestri consecutivi di crescita, combinati con un’abbondante pubblicità sui PC AI e un ciclo di aggiornamento commerciale meno attraente ma probabilmente più importante, sembrano essere ciò di cui il mercato dei PC aveva bisogno. Il clamore è chiaramente legato all’AI, ma molto sta accadendo con gli acquisti di PC non AI per far sì che questo mercato maturo mostri segni di positività“.

Negli ultimi mesi, sottolineano gli analisti di IDC, la maggior parte degli operatori del settore ha delineato le proprie strategie iniziali per i PC AI, concentrandosi principalmente sul lato dei componenti e sul potenziale del mercato commerciale. Mentre IDC ritiene che il mercato commerciale offra i maggiori vantaggi a breve termine per l’AI nel settore dei pc, il comparto consumer ha ancora molto da dire. Tutti gli occhi sono puntati su Apple – afferma IDC – per trasmettere questo messaggio nel corso dell’anno con i lanci di prodotti previsti, ma non va trascurato il fatto che Qualcomm, Intel e AMD probabilmente si faranno sentire sia per i PC AI consumer che per quelli commerciali.

“Al di fuori del ciclo di aggiornamento commerciale, l’attività promozionale dei brand e dei canali orientata al consumer ha contribuito a sostenere il segmento“, ha dichiarato Jitesh Ubrani, research manager del Worldwide Mobile Device Trackers di IDC. “Il mercato ha anche superato la fase di prezzi minimi causati dall’eccesso di scorte dello scorso anno, con una crescita dei prezzi medi di vendita dovuta a configurazioni più ricche e a una riduzione degli sconti“.