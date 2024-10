Pc: mercato globale in crescita per il quarto trimestre consecutivo, secondo Canalys

Secondo gli ultimi dati del servizio di PC Analysis di Canalys, il mercato globale dei PC è cresciuto su base annua per il quarto trimestre consecutivo, con un aumento delle spedizioni totali di desktop, notebook e workstation dell’1,3% a 66,4 milioni di unità.

Le spedizioni di notebook (incluse le workstation mobili) hanno raggiunto i 53,5 milioni di unità, con un aumento del 2,8%, mentre le spedizioni di desktop (incluse le workstation desktop) hanno subito una contrazione del 4,6% a 12,9 milioni di unità.

Nei prossimi 12 mesi secondo Canalys è attesa una forte crescita, poiché gran parte della base installata di PC Windows deve ancora essere aggiornata prima della fine del ciclo di vita di Windows 10, prevista per ottobre 2025.

“Sebbene la crescita nel Q3 sia stata modesta, la ripresa del mercato dei PC è ormai ben avviata, con una serie di segnali positivi che indicano una performance più forte nei prossimi trimestri“, ha dichiarato Ishan Dutt, Principal Analyst di Canalys. “L’aumento della domanda è stato particolarmente forte da parte delle aziende, che ora hanno solo un anno di tempo per aggiornare il proprio parco macchine a Windows 11 ed evitare di pagare i costi di supporto estesi.

Si prevede che gli acquisti commerciali rimarranno elevati per tutto il resto dell’anno, con il 54% dei partner di canale intervistati da Canalys che prevede una crescita del proprio business dei PC nella seconda metà del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il lancio dei processori per PC AI di ultima generazione di Intel, AMD e Qualcomm sta inoltre rafforzando la proposta di valore dell’aggiornamento di un vecchio PC. La domanda consumer non è stata così forte, ma si prevede che le festività natalizie del 2024 porteranno una significativa attività promozionale, che contribuirà a sostenere una crescita modesta verso la fine di quest’anno.”

Lenovo è stato il primo fornitore nel terzo trimestre del 2024, con 16,5 milioni di unità spedite in tutto il mondo, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente dopo le forti spedizioni del terzo trimestre del 2023. HP segue al secondo posto con una crescita piatta e spedizioni per 13,5 milioni di unità a livello globale.

Dell ha mantenuto la terza posizione, ma ha visto le sue spedizioni calare del 4% su base annua a 9,8 milioni di unità. Asus ha conquistato il quarto posto, vantando la crescita più elevata tra i principali fornitori con un aumento del 16% su base annua, mentre Apple ha completato la top five con 5,1 milioni di Mac spediti.