App a pagamento, il mercato vola oltre i 13 miliardi di dollari

La spesa dei consumatori nelle app mobili ha raggiunto nuovi livelli nel 2020 , così come le entrate generate dagli abbonamenti in-app. Secondo i dati di Sensor Tower Store Intelligence , la spesa dei consumatori mondiali nelle prime 100 appicazioni non basate su abbonamento è cresciuta del 34% anno su anno da 9,7 miliardi nel 2019 a 13 miliardi di dollari del 2020

I ricavi delle prime 100 app in abbonamento (esclusi i giochi) hanno rappresentato circa l’11,7% dei 111 miliardi di dollari che i consumatori hanno speso per acquisti in-app lo scorso anno, la stessa quota del 2019.

La crescita dei ricavi delle applicazioni in abbonamento negli Stati Uniti ha seguito la tendenza globale, ma è stata ancora in aumento rispetto all’anno precedente. I consumatori statunitensi hanno speso quasi 5,9 miliardi di dollari nelle prime 100 app mobili offrono abbonamenti durante il 2020, con un aumento del 26% su base annua rispetto ai 4,6 miliardi di dollari del 2019.

La spesa nelle prime 100 app in abbonamento ha rappresentato circa il 17,6% dei 33 miliardi di dollari che i consumatori statunitensi hanno speso per gli acquisti in-app nel 2020, in calo di 3,4 punti percentuali rispetto alla quota di compartecipazione alle entrate del 21% rappresentata nel 2019. negli Stati Uniti, 91 erano app in abbonamento nel quarto trimestre del 2020, in leggero calo rispetto alle 93 nel quarto trimestre del 2019.

Il rapporto 2021 sulle tendenze del settore delle app mobili di Sensor Tower ha rilevato che gli editori di giochi per dispositivi mobili hanno adottato modelli di abbonamento a un ritmo maggiore nel 2020, con otto dei 15 titoli di maggior incasso che offrono pagamenti ricorrenti in-app. Questo cambiamento di strategia segue le tendenze dei consumatori: anche prima della pandemia di Covid-19, i consumatori hanno speso di più per le migliori app in abbonamento rispetto al passato.

Dal primo trimestre del 2019 al quarto trimestre del 2020, i consumatori statunitensi hanno hanno aumentato la propria spesa costantemente. In particolare, sulle prime 100 app la cifra immessa è stata 1,7 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre del 2020, in crescita del 31% rispetto a 1,3 miliardi di dollari nel primo trimestre.

Un aumenti progressivo come questo, insieme ai guadagni sostanziali delle singole applicazioni mobile, sono segnali forti che vedremo più editori scegliere di adottare il modello di abbonamento nel 2021 e oltre.