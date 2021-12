Mauden, nel 2022 automatizzate i processi nella vostra azienda

L’intervista a Roberta Viglione, di Mauden

A distanza di un anno dal varo a livello europeo del recovery plan, che in Italia ha portato al PNRR, 01net realizza un’inchiesta, basata su un ciclo di interviste con le principali società che operano in Italia nell’ICT sulla loro strategia per la digitalizzazione delle aziende italiane nel 2022.

Parliamo con loro di quattro temi cardine della trasformazione digitale: resilienza, cybersecurity, cloud, sostenibilità ambientale e sociale e le risposte consentono di costruire la mappa di partecipazione delle realtà ICT alla crescita del Paese in senso digitale.

E c’è un tema in più, il quinto: con spirito consulenziale, chiediamo di fornire agli imprenditori italiani un’idea in più, capace di produrre valore immediato sul piano dell’efficienza e della competitività.

Per Mauden ci ha risposto il Chief Executive Officer, Roberta Viglione.

Un anno dopo il Recovery Plan, a che punto siamo con la reale trasformazione del Paese: con quali soluzioni, competenze e servizi partecipate alle missioni del PNRR che coinvolgono il digitale?

In Mauden abbiamo intrapreso dalla metà del 2020 un percorso di ridefinizione della nostra offerta orientato a supportare i clienti sui fattori abilitanti il percorso di trasformazione digitale, ampliando le nostre competenze al tema del journey-to-cloud e della realizzazione delle architetture a supporto dello sviluppo applicativo a microservizi. Abbiamo ritenuto opportuno pensare ad un approccio consulenziale supportato dalla realizzazione di ambienti “prototipali” e quindi limitati nello scopo e con basso impatto economico, attraverso i quali consentire di accrescere la consapevolezza dei nostri clienti su questi temi e sul concreto utilizzo delle nuove modalità di erogazione dei servizi IT.

Il 2021 è stato l’anno in cui il tema della cybersecurity è atterrato in tutte le imprese. Quali prospettive concrete vi siete dati per il 2022?

Secondo Mauden, la cybersecurity continuerà ad essere un tema centrale nell’evoluzione o trasformazione dei data center e dei modelli di erogazione dei servizi IT. Proseguendo quanto iniziato nel 2021, ed in linea con la nostra strategia, la cybersecurity sarà il tema calato sempre più nel garantire la sicurezza delle applicazioni in modo nativo e degli ambienti in cui le applicazioni containerizzate lavoreranno; perseguiamo un paradigma di security by design delle architetture.

Componente fondamentale della trasformazione digitale è il cloud. Quali sono le scelte che dovranno compiere le aziende italiane nel 2022?

Per le informazioni che raccogliamo parlando con i nostri Clienti, ci sono molteplici variabili che devono essere considerate e che devono essere discusse per delineare una strategia di erogazione dei servizi IT differente dal passato. Le aziende devono anzitutto rispondere al “perché” andare in cloud, identificando i benefici rispetto alla situazione attuale non tanto in termini di costi (i.e: il cloud non costa meno dell’on prem), ma in termini di impatti positivi sul business in termini di velocità nella produzione di nuovi servizi, agilità di trasformazione, resilienza e sicurezza. A cascata, la seconda scelta da prendere è quella di definire “cosa” portare in cloud, identificando ciò che è business critical, e che quindi è forse meglio tenere on-prem o nel private cloud, piuttosto che valutare i benefici di una ambiente di test e sviluppo separato dalla produzione e quindi gestito in cloud, o ancora di spostare non tanto il backup, quanto ciò che può essere identificato come dati da mantenere nel lungo termine (i.e: Long Term Retention). Da ultimo, occorre definire il “come”, che non riguarda solo la scelta tra hybrid e/o multicloud, quanto ancor prima scegliere se e come rendere il proprio data center abilitante alla adozione del paradigma cloud; non è una scelta banale anche se il più delle volte sottovalutata o ritenuta accessoria.

Dopo il Cop26 si è capito che la sostenibilità, sia ambientale sia sociale, oramai riguarda non solo tutti i Paesi ma anche tutte le aziende. Qual è la vostra strategia riguardo questi temi?

L’approccio di Mauden si basa sui termini REDUCE, REUSE E RECYCLE. Con queste linee guida vengono declinate le azioni di consulenza e sviluppo di soluzioni per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Cercare inoltre un equilibrio tra sostenibilità tracciabilità sicurezza e complaince il tutto misurabile con KPI oggettivi. A tal proposito gli interventi sono in diversi ambiti e su livelli molteplici: si interviene sull’obsolescenza dei macchinari e sul processo di produzione, sui sistemi informativi in ottica di valutazione del rinnovo tecnologico, del riutilizzo o del ridimensionamento.

Ulteriore aspetto è quello legato al cloud, che offre la possibilità di utilizzare risorse condivise per brevi periodi e poi rilasciarle ad altri, massimizzandone l’utilizzo per i picchi di lavoro e i servizi necessari e limitati nel tempo. In ultimo è importante tenere in considerazione il concetto di sostenibilità “by design”, progettando le stesse soluzioni in ottica di sostenibilità, come nel caso di applicazioni a microservizi ideate appunto per adattare la richiesta di risorse solo se effettivamente necessarie.

L’idea ICT del 2022

Se doveste proporre un unico investimento (prodotto, soluzione, metodologia) a un’azienda italiana, una scelta capace di produrre da subito un beneficio a livello di efficienza e competitività, su cosa verterebbe il vostro consiglio?

Per l’esperienza che stiamo osservando, come Mauden il nostro suggerimento è quello di investire anzitutto sui processi, identificando quelli che possono essere automatizzati al fine di liberare tempo per le risorse IT in modo che si possano focalizzare sulla evoluzione dell’IT aziendale. È un periodo di grande cambiamento, ma occorre molta consapevolezza nell’affrontare la complessità e quindi occorre tempo e dedizione.