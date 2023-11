AWS Awards 2023: Var Group premiata System Integrator Partner of the Year

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato i vincitori dell’AWS Partner Award 2023: Var Group premiata come System Integrator Partner of the Year – Italy.

L’evento vede premiati le aziende leader di tutto il mondo che giocano un ruolo chiave nel supportare i clienti nei processi di digitalizzazione e nella creazione di soluzioni su AWS.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria di esperti AWS in base a criteri oggettivi. Gli AWS Partner Awards premiano i Top Partner e le Rising Star Partner dell’anno, i cui modelli di business hanno abbracciato la specializzazione, l’innovazione e la collaborazione.

“Le aziende stanno oggi affrontando una profonda trasformazione dei propri processi, affiancandoli a nuovi servizi basati su applicazioni eterogenee. Il cloud rappresenta l’elemento fondante di questa trasformazione e richiede forti competenze per gestire correttamente security, performance, costi e competenze.

Grazie alla nostra profonda e ampia esperienza nella gestione di ambienti ibridi e multi-cloud e nello sviluppo applicativo, come Var Group ci impegniamo a disegnare soluzioni complete, calate sulle esigenze dei clienti e a portare le applicazioni e i dati al centro delle strategie di business. Questo riconoscimento, da parte del nostro partner strategico AWS, ci gratifica premiando i risultati ottenuti e confermando una partnership consolidata e una visione comune d’intenti”, dichiara Matteo Masera, Head of Digital Cloud Var Group.

“Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto del lavoro svolto in sinergia e del confronto aperto e trasparente che portiamo avanti con AWS da 12 anni. Il cloud è la base di ogni strategia digitale, leva fondamentale che le aziende devono sfruttare per evolvere e rimanere competitive. Insieme al nostro partner strategico, aiutiamo le aziende a disegnare il miglior percorso verso il cloud, che inizia spesso con una migrazione ma, sempre di più, abbraccia le tematiche di modernizzazione applicativa per ottenere dai software il meglio che il cloud può offrire.

Customer obsession significa per noi ascoltare i nostri clienti e mettere in campo le nostre competenze trasversali per aiutarli a beneficiare delle possibilità offerte dalla trasformazione digitale“, afferma Stefano Dindo, AWS Leader Var Group.