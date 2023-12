Martech, Refine Direct lancia una nuova suite di prodotti basati su AI

Refine Direct – martech company della holding Connetty specializzata nel performance marketing – ha integrato all’interno della propria piattaforma di performance multicanale una suite di prodotti di intelligenza artificiale in grado di portare su livelli ancora più alti l’ottimizzazione dei processi creativi, conversazionali, di validazione delle lead e di creazione di prompt.

L’obiettivo – spiega l’azienda – è offrire ai clienti una serie di nuove funzionalità di ultima generazione da affiancare a quelle preesistenti. Nello specifico, la tecnologia IA supporterà il servizio copy e creatività, già integrato nella piattaforma di Refine, per la creazione di campagne pubblicitarie in ottica A/B test. Partendo da landing page e siti indicati dal cliente, lo strumento IA, analizzatone il contenuto, proporrà differenti copy e creatività per i diversi canali di marketing utilizzati, ottimizzando così il processo creativo.

L’IA verrà applicata anche ai chatbot conversazionali di Refine Direct per permettere allo user una conversazione rapida e customizzata ai suoi bisogni. Il cliente potrà scegliere tra un percorso di conversazione domanda/risposta preimpostato e pre-condiviso, la costruzione di progetti in linguaggio naturale addestrati secondo le sue esigenze, o la combinazione di entrambe le modalità.

Inoltre, soluzioni di validazione e qualifica delle anagrafiche tramite intelligenza artificiale si affiancheranno ai sistemi proprietari di Refine Direct basati su qualifica con callcenter. Rispetto a questi, le nuove soluzioni comportano una netta riduzione dei tempi di validazione e qualifica dei lead e il miglioramento dell’output delle campagne pubblicitarie.

L’ottimizzazione sarà evidente anche nei processi interni, sottolinea l’azienda. Nella dashboard, infatti, sono state inserite funzionalità che permettono al team di Refine di creare e personalizzare dei prompt in pochi secondi così da velocizzare i processi operativi, analisi dei dati e generare risposte integrate sempre disponibili all’interno della piattaforma Refine.

Per ultimo, la piattaforma Refine sarà anche dotata di strumenti, sempre basati sull’IA, per localizzare le campagne sui diversi mercati nazionali, velocizzando la messa online di campagne multilingua.

La nuova suite di prodotti IA viene lanciata a breve distanza dalla presentazione di AdRaise, la nuova unit di Refine Direct che applica l’intelligenza artificiale al contextual marketing nelle campagne video e display in modalità 100% cookieless.

“La nuova suite di prodotti Refine Direct conferma la bontà degli investimenti in Ricerca & Sviluppo legati all’Intelligenza Artificiale che abbiamo messo in atto nel corso del 2023”, ha dichiarato Stefano Zilli, CEO di Refine Direct. “Con questi nuovi prodotti miriamo a intercettare le esigenze del cliente adottando una tecnologia, l’Intelligenza Artificiale, che inevitabilmente caratterizzerà il futuro del nostro mercato. Questa ci permetterà di sviluppare soluzioni sempre più precise per migliorare e ottimizzare il nostro lavoro e i servizi che offriamo ai clienti”.

“Per il 2024 ci aspettiamo che l’intelligenza artificiale trasformi sempre di più i molteplici aspetti delle attività quotidiane, sia in termini di efficienza operativa che di innovazione di prodotto”, afferma Giulia Migliavada, Chief Operating Officer di Refine Direct. “La nuova suite di prodotti IA sarà quindi uno strumento fondamentale per la delivery delle campagne, dalla fase di creazione a quella di ottimizzazione delle performance”.