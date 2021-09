Marketing automation, Intuit compra Mailchimp per 12 miliardi di dollari

Intuit ha annunciato di voler acquisire Mailchimp, piattaforma di marketing e coinvolgimento dei clienti di livello mondiale decdcata alle Pmi, pagando circa 12 miliardi di dollari in contanti e azioni.

Intuit è una piattaforma tecnologica globale che produce TurboTax, QuickBooks, Mint e Credit Karma.

Insieme a Mailchimp lavorerà per realizzare una innovativa piattaforma end-to-end per piccole e medie imprese, che consentirà loro di portare la propria attività online, vendere, gestire le relazioni con i clienti, beneficiare di approfondimenti e analisi, gestire i pagamenti, ottimizzare il flusso di cassa, provvedere alla compliance.

Mailchimp porta la tecnologia Intuit su larga scala. Fondata ad Atlanta, in Georgia, nel 2001, Mailchimp ha iniziato offrendo soluzioni di email marketing e si è evoluta in direzione del coinvolgimento dei clienti e della marketing automation, con uno stack tecnologico potente e all’avanguardia basato sull’intelligenza artificiale.

Mailchimp ha una base di 13 milioni di utenti totali a livello globale, 2,4 milioni di utenti attivi mensili e 800.000 clienti paganti. Il 50% dei clienti è al di fuori degli Stati Uniti.

Si prevede che la transazione aumenterà gli utili non GAAP per azione di Intuit per l’intero anno fiscale 2022.

Intuit ha accettato di pagare un corrispettivo totale di circa 12 miliardi di dollari per acquisire Mailchimp, cifra soggetta ai consueti aggiustamenti per transazioni di questa natura.

La transazione dovrebbe concludersi prima della fine del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022 di Intuit, subordinatamente al ricevimento delle approvazioni normative richieste e alla soddisfazione o alla rinuncia ad altre condizioni di chiusura consuete.