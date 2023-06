Manhattan e Google Merchant aumentano la performance dei retailer

In occasione di Momentum, la conferenza annuale rivolta ai propri clienti e stakeholder, Manhattan Associates – azienda tecnologica specializzata nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale – ha annunciato l’integrazione tra Manhattan Active Omni e il Merchant Center di Google.

Questa combinazione si basa sulla Content API for Shopping di Google e consente ai retailer che si affidano a Manhattan Active Omni di fornire tempi di consegna più precisi, relativi sia alla posizione che al prodotto, su tutte le applicazioni di Google, tra cui Search, YouTube, Maps, Discover e altre ancora.

La rapidità della spedizione ricopre un ruolo fondamentale nelle decisioni di acquisto, sottolinea Manhattan: molti utenti preferiscono affidarsi ad altri retailer se la loro scelta iniziale ha tempi di consegna più lenti del previsto. Secondo una recente indagine di Digital Commerce 360, il 61% degli acquirenti è più propenso ad acquistare se la spedizione è più veloce e il 39% se i tempi di consegna sono garantiti. Grazie a questa integrazione, Manhattan Associates aiuta i suoi clienti a soddisfare queste aspettative e a valorizzare i loro investimenti nelle operazioni di fulfillment e delivery.

Una volta che il retailer collega i propri account Manhattan Active Omni e Google Merchant Center, i sistemi di machine learning (ML) di Google utilizzeranno i dati delle spedizioni precedenti del sistema di gestione degli ordini (OMS) di Manhattan Associates per ottenere stime dei tempi di consegna specifiche in base a destinazione e prodotto, di gran lunga più accurate rispetto alle stime provvisorie dei tempi di consegna che la maggior parte dei retailer rilascia oggi. L’obiettivo è che ogni consumatore possa venire a conoscenza della tempistica di consegna migliore che un retailer è in grado di offrire ogni volta che interagisce con Google.

Collegare Manhattan Active Omni a Google Merchant Center non prevedere alcun costo aggiuntivo o attività di implementazione: i clienti di Manhattan Associates, in questo modo, possono migliorare significativamente le performance del proprio e-commerce e la customer experience.

“In un mercato online altamente competitivo come quello di oggi, offrire tempi di spedizione rapidi e date di consegna precise può essere un vantaggio competitivo per i retailer rispetto ad aziende che dispongono di più risorse o per i brand più affermati che vogliono emergere in questo contesto”, ha dichiarato Sanjeev Siotia, Executive Vice President e Chief Technology Officer di Manhattan Associates. ”Condividere informazioni così significative e distintive su Google è importante in un momento in cui è sempre più difficile conquistare l’attenzione e la fidelizzazione degli utenti, che oggi sono sempre connessi e omnichannel”.