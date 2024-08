MakeMusic termina lo sviluppo di Finale e offre il crossgrade a Dorico di Steinberg

MakeMusic, azienda specializzata nel settore della tecnologia musicale e nota per le sue soluzioni per l’educazione musicale e la notazione, ha annunciato che i suoi software di notazione musicale di punta Finale, Finale PrintMusic e Finale Notepad verranno dismessi.

Per garantire che gli utenti di Finale possano continuare ad avere accesso agli strumenti più avanzati ed efficienti disponibili, MakeMusic ha stretto una partnership con Steinberg, la società sviluppatrice di Dorico, per offrire uno sconto esclusivo su Dorico Pro.

MakeMusic ha condiviso con gli utenti quali sono i cambiamenti che hanno effetto immediato: in primo luogo, non ci saranno ulteriori aggiornamenti per Finale, né per alcuno dei suoi strumenti associati (PrintMusic, Songwriter, Notepad). Inoltre, non è più possibile acquistare o aggiornare Finale nell’eStore di MakeMusic. Finale continuerà a funzionare sui dispositivi in cui è attualmente installato (salvo modifiche al sistema operativo).

Dopo un anno, a partire da agosto 2025, questi cambiamenti entreranno in vigore: non sarà più possibile autorizzare Finale su nuovi dispositivi o riautorizzare Finale; il supporto per Finale v27 o qualsiasi altra versione di Finale non sarà più disponibile.

MakeMusic ha reso noto che il supporto tecnico per Finale v27 rimane disponibile per il momento.

35 anni fa, Coda Music Technologies, ora MakeMusic, ha rilasciato la prima versione di Finale, un approccio innovativo e incentrato sull’utente al software di notazione. Per oltre quattro decenni, sottolinea l’azienda, gli ingegneri e i team di prodotto di MakeMusic hanno realizzato con passione quello che sarebbe diventato rapidamente il gold standard per la notazione musicale.

Greg Dell’Era, presidente di MakeMusic e Alfred Music, ha affermato: “Quattro decenni sono un periodo molto lungo nell’industria del software. Gli stack tecnologici cambiano, i sistemi operativi Mac e Windows si evolvono e i milioni di linee di codice di Finale si sommano. Questo ha reso la fornitura di valore incrementale per i nostri clienti esponenzialmente più difficile nel tempo. Oggi Finale non è più il futuro dell’industria della notazione, una realtà dopo 35 anni, e voglio essere sincero su questo punto. Invece di rilasciare nuove versioni di Finale che offrirebbero solo un valore marginale ai nostri utenti, abbiamo deciso di interromperne lo sviluppo. Sono convinto che Dorico di Steinberg sia la casa migliore per i nostri fedeli utenti di Finale e che rappresenti il brillante futuro del settore della notazione musicale.”

“Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a molti utenti di Finale nella comunità degli utenti di Dorico“, ha affermato Clyde Sendke, Managing Director di Steinberg. “Anche se sappiamo che è difficile abbandonare uno strumento di fiducia, siamo certi che presto si affideranno ai potenti ed efficienti flussi di lavoro forniti da Dorico Pro. Il nostro team sarà al loro fianco in ogni fase per fornire aiuto e supporto“.

Grazie a questa partnership, mette in evidenza MakeMusic, gli utenti di qualsiasi versione di Finale avranno accesso esclusivo a uno sconto limitato sul crossgrade di Dorico Pro, il software di notazione musicale all’avanguardia di Steinberg. Lo sconto consentirà agli utenti di Finale di acquistare Dorico Pro a 149 dollari (prezzo al dettaglio 579 dollari). L’offerta è disponibile immediatamente e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Lo sconto sarà disponibile anche per gli utenti di Finale PrintMusic.

Per ricevere lo sconto su Dorico Pro, i clienti di Finale devono accedere al proprio account MakeMusic nel MakeMusic Store per completare l’acquisto.

Gli utenti possono inoltre consultare la comunicazione ufficiale sulla dismissione di Finale, con tutti i dettagli, e le risposte alle domande più frequenti sul crossgrade da Finale a Dorico Pro, sul sito di MakeMusic.