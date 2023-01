iOS, iPadOS e macOS: Apple rilascia le nuove versioni beta

Dopo una breve pausa dovuta alle festività invernali, Apple ha ripreso il ciclo di rilascio delle versioni beta dei prossimi aggiornamenti in arrivo per sistemi operativi dei suoi dispositivi: iOS, iPadOS e macOS, innanzitutto, come anche watchOS e tvOS. Rispettivamente, per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

Queste le release di cui Apple ha avviato il roll-out per gli sviluppatori registrati, che potranno accedere agli update e alle opportune procedure di registrazione sul portale a loro dedicato: iOS 16.3 beta 2, iPadOS 16.3 Beta 2, watchOS 9.3 Beta 2, tvOS 16.3 Beta 2 e macOS 13.2 Beta 2.

Per quanto riguarda il Mac, Apple ha rilasciato macOS Ventura 13.2 Beta 2 agli sviluppatori, in modo che questi possano testare la nuova versione del sistema operativo e il comportamento delle loro app con il nuovo OS.

Il prossimo aggiornamento macOS Ventura 13.2 dovrebbe introdurre Security Keys per Apple ID, una funzionalità annunciata da Apple, che consentirà agli utenti di scegliere di utilizzare chiavi di sicurezza hardware di terze parti per migliorare la protezione dei loro account.

Sul versante dei dispositivi mobili, Apple ha avviato il roll-out di iOS e iPadOS 16.3 Beta 2. E anche iOS 16.3 (così come iPadOS 16.3) dovrebbe vedere come principale novità la disponibilità della funzione di sicurezza Security Keys.

Alcuni sviluppatori che stanno eseguendo i test con le release beta hanno segnalato dei cambiamenti minori anche nella funzione Emergency SOS di iOS, in questa nuova, seconda beta. Ma, in sostanza, non dovrebbero esserci novità significative in arrivo.

I dispositivi non rimangono fuori da questo giro di release beta. Per Apple Watch, la società di Cupertino ha rilasciato watchOS 9.3 Beta 2 per gli sviluppatori registrati al programma.

E, per Apple TV, gli sviluppatori potranno avere accesso alla release tvOS 16.3 Beta 2, per i loro test.