macOS Sonoma: quali Mac supporta e quali funzioni richiedono chip Apple

Avviene non sempre, ma spesso, che la nuova versione di un sistema operativo Apple – e non solo di Apple, naturalmente –, oltre ai vantaggi delle nuove funzionalità, comporti anche la fine del supporto per alcuni modelli di computer: ciò è vero anche per macOS Sonoma.

Apple ha presentato in anteprima macOS Sonoma alla WWDC 2023: la nuova versione dell’OS del Mac è già disponibile in beta per gli sviluppatori. Apple ha annunciato che la beta pubblica verrà rilasciata il mese prossimo, mentre, come di consueto, l’aggiornamento vero e proprio per tutti gli utenti sarà disponibile in autunno: probabilmente a ottobre, come è avvenuto sia per macOS Ventura nel 2022 che per macOS Monterey nel 2021.

Sarà, come di consueto per gli OS di Apple, un update gratuito e ricco di nuove funzionalità e miglioramenti. Sarà gratuito per tutti gli utenti che potranno scaricarlo e installarlo, ma non tutti i Mac che attualmente eseguono macOS Ventura potranno essere aggiornati a macOS Sonoma.

Quali Mac non potranno aggiornare macOS

Intendiamoci, non si tratta di una novità di macOS Sonoma: anzi, capita spesso che alcuni Mac meno recenti (o, similmente, iPhone e iPad) rimangano esclusi da un nuovo aggiornamento del software di sistema.

Ma con macOS Sonoma, oltre alla fine del supporto di alcuni Mac di qualche anno fa, sembra esserci anche una più marcata differenziazione nelle funzionalità tra le due architetture hardware che negli ultimi due anni hanno caratterizzato l’offerta della società di Cupertino: Intel e chip Apple.

Andiamo con ordine, e vediamo innanzitutto quali Mac potranno essere aggiornati a macOS Sonoma e quali invece no.

Apple dichiara la compatibilità di macOS Sonoma per i seguenti modelli: iMac 2019 e successivi; iMac Pro 2017; Mac Pro 2019 e successivi; Mac Studio 2022 e successivi; Mac mini 2018 e successivi; MacBook Air 2018 e successivi; MacBook Pro 2018 e successivi.

Rispetto a macOS Ventura, viene quindi interrotto il supporto per i seguenti modelli: iMac 2017, MacBook Pro 2017 e MacBook 2017.

macOS Sonoma e il futuro del Mac

La WWDC 2023 ha segnato più di un passaggio di grande importanza per la storia stessa di Apple. Chiaramente i riflettori sono andati principalmente su Apple Vision Pro, che rappresenta non solo il debutto di un dispositivo tutto nuovo, ma anche la nascita di un intero nuovo ecosistema e anche di un paradigma inedito – almeno per la società di Cupertino – di interazione con la tecnologia. Un passaggio la cui rilevanza è stata paragonata da Tim Cook stesso a quella della nascita del personal computer e del mobile computing.

La WWDC 2023 ha anche registrato la fine ufficiale della transizione del Mac dall’architettura hardware Intel a quella basata su chip Apple. Il nuovo Mac Pro, con il suo potente chip Apple M2 Ultra, ha rappresentato l’ultima linea Mac a passare a processori Apple Silicon.

Apple dunque non ha più in catalogo Mac con processore Intel. Con un po’ di ritardo (era stata annunciata alla WWDC del 2020 e la durata prevista era inizialmente di due anni) la transizione è stata ora completata.

Naturalmente macOS Sonoma, come abbiamo visto, supporta ancora numerosi modelli di Mac Intel, anche di qualche anno fa. Tuttavia, diverse delle sue funzionalità sono disponibili solo su Mac con chip Apple. Vediamo quali.

Una delle principali nuove funzioni di macOS Sonoma è Presenter Overlay: consente di partecipare alla conversazione quando si condivide lo schermo in una videoconferenza, scegliendo tra due tipi di sovrimpressione, grande e piccola. Questa interessante funzione sarà disponibile solo su computer Mac con Apple Silicon.

Sempre nell’ambito delle videoconferenze, con macOS Sonoma l’utente potrà aggiungere una reazione con le mani: la reazione “anima” l’inquadratura con effetti 3D di realtà aumentata come cuori, coriandoli, fuochi d’artificio e altro ancora. Questa funzionalità, spiega Apple, sarà disponibile quando si utilizza la fotocamera integrata sui computer Mac con Apple Silicon, oppure su qualsiasi Mac quando si utilizza Continuity Camera con iPhone 12 e successivi.

La Game Mode assegna automaticamente ai giochi la massima priorità sulla CPU e sulla GPU del Mac, riducendo l’utilizzo delle attività in background, in tal modo riducendo la latenza e aumentando la reattività nel gaming. Anche questa opzione è disponibile solo sui Mac con chip Apple.

Infine, con macOS Sonoma Siri funziona anche quando si dice semplicemente “Siri”, oltre che con “Ehi Siri”, anche questo solo sui Mac con chip Apple.

Non stiamo dunque parlando di una differenziazione particolarmente significativa: la grandissima maggioranza delle funzioni sono ancora comuni ai due sistemi. È più che altro una prima indicazione di una strada ormai tracciata, di una svolta nota e che ci aspettavamo: il futuro del Mac è dei chip Apple.