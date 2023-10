macOS Sonoma: come navigare in modo rapido tra le Impostazioni di Sistema del Mac

In macOS Ventura 13, Apple aveva fatto il grande passo di sostituire le Preferenze di Sistema con le nuove Impostazioni di Sistema, aggiornamento che aveva reso la configurazione del Mac più simile – come interfaccia grafica e struttura di navigazione – a quella di iPhone e iPad con iOS e iPadOS: ora, con macOS Sonoma, personalizzare il Mac diventa ancora più semplice.

Se, infatti, il passaggio dalle Preferenze di Sistema alle nuove Impostazioni di Sistema aveva già reso la personalizzazione del Mac più lineare e user-friendly, non mancavano in macOS Ventura passaggi che richiedevano ancora un po’ di rifinitura per diventare più “scorrevoli”.

Apple sta cercando di rendere più fluida l’attività con cui l’utente sfoglia le diverse schede delle Impostazioni di Sistema del Mac, per consentirgli di trovare in modo più facile e rapido la scheda o l’opzione di configurazione che serve in quel momento.

L’impianto generale di Impostazioni di Sistema di macOS Sonoma non varia rispetto al precedente macOS ventura, quindi non è necessario alcun periodo di assestamento per riprendere familiarità con l’interfaccia utente.

Solo che ora è più semplice riprendere le schede già visualizzate, grazie ai pulsanti Indietro e Avanti che rendono l’esperienza simile a quella di navigazione in un browser web.

Innanzitutto, ricordiamo che, per aprire le Impostazioni di Sistema del Mac, basta fare clic sulla sua icona nel Dock oppure selezionare la relativa voce dal menu Mela.

Possiamo scegliere le schede, come siamo abituati a fare sin da macOS Ventura, selezionandole dalla barra laterale.

Ora, con macOS Ventura, nella parte superiore della finestra, di fianco al nome della scheda, sono presenti i due pulsanti Indietro e Avanti, rispettivamente con la freccia verso sinistra e verso destra.

Un clic singolo sul pulsante Indietro o Avanti fa tornare alla scheda immediatamente precedente o successiva della cronologia di navigazione (cronologia che si aggiorna e ripulisce a ogni apertura delle Impostazioni di Sistema).

Facendo clic e tenendo premuto sul pulsante Indietro o Avanti, macOS Sonoma visualizza un menu a tendina con un elenco delle impostazioni visualizzate di recente, da cui possiamo selezionare direttamente una qualsiasi delle schede che abbiamo aperto durante l’ultima sessione, rispettivamente che precede o segue quella attiva nella cronologia di navigazione.

Quindi ora, se vogliamo tornare a una impostazione che abbiamo già modificato o consultato, non dobbiamo più rifare il tragitto attraverso la barra laterale, ma possiamo accedervi direttamente con i pulsanti Indietro e Avanti, come facciamo quotidianamente nel browser quando navighiamo il web.