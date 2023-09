Ecco macOS Sonoma 14: il nuovo sistema operativo del Mac è ora disponibile

Apple ha rilasciato la nuova versione del sistema operativo del Mac: macOS Sonoma 14.0 è ora disponibile per l’installazione con numerose novità.

Dopo iOS 17 e iPadOS 17 per iPhone e iPad, anche i Mac possono quindi essere ora aggiornati all’ultima versione dell’OS. O almeno, i modelli di Mac compatibili con macOS Sonoma.

Ricordiamo allora quali sono i Mac compatibili con macOS Sonoma: iMac 2019 e successivi; iMac Pro 2017; Mac Pro 2019 e successivi; Mac Studio 2022 e successivi; MacBook Air 2018 e successivi; Mac mini 2018 e successivi; MacBook Pro 2018 e successivi.

È possibile accedere all’update nell’app Impostazioni di Sistema del Mac, in Generali > Aggiornamento software. Oltre a una descrizione dei contenuti di sicurezza, la scheda informativa presenta anche i link per ottenere maggiori informazioni su macOS Sonoma e per consultare la pagina del supporto Apple relativa agli aggiornamenti di sicurezza.

Prima di procedere con l’aggiornamento del sistema operativo, è buona abitudine eseguire il backup di tutti i propri dati.

Inoltre, per non incorrere successivamente in sgradite sorprese nel proprio flusso di lavoro, è consigliabile verificare con i produttori e gli sviluppatori dei dispositivi e dei software che utilizziamo quotidianamente, la compatibilità di questi con l’ultima versione di macOS.

Sono numerose le novità di macOS Sonoma: Apple ha di recente pubblicato un PDF – al momento disponibile solo in inglese – che elenca e descrive le nuove funzioni.

Tra le principali nuove funzionalità, ci sono molte novità riguardanti i widget, che diventano ora più flessibili e produttivi. È ora possibile scegliere quelli che preferiamo dalla nuova galleria widget e posizionarli direttamente sulla Scrivania. I widget che lo supportano, possono ora essere interattivi: possiamo quindi eseguire delle azioni direttamente nella loro interfaccia. E quando stiamo lavorando in una finestra, i widget rimangono in secondo piano e diventano trasparenti per non distrarre l’utente.

Con macOS Sonoma arrivano poi nuovi salvaschermi e una nuova esperienza di login. Molte le novità anche per le videoconferenze: ad esempio, la nuova Modalità sovrapposizione permette all’utente di rimanere nell’inquadratura anche quando condivide lo schermo. È inoltre possibile animare la conversazione con effetti 3D in realtà aumentata.

In Safari, Apple ha reso la ricerca più reattiva, e arrivano i profili, che aiutano gli utenti a separare il lavoro dal tempo libero nell’attività di navigazione. È stata migliorata la navigazione privata ed è ora possibile condividere le password con i propri contatti di fiducia.

Ci sono poi miglioramenti e nuove funzioni per la privacy e sicurezza, per l’accessibilità, per la produttività e molto altro.