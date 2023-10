macOS Sonoma: azioni con un clic sul Mac, con i nuovi widget interattivi

I widget, con l’ultima versione del sistema operativo del Mac, macOS Sonoma 14, possono assumere un ruolo molto più centrale nelle nostre attività quotidiane.

Letteralmente più centrale: nel nostro precedente articolo, abbiamo infatti visto che non sono più limitati a una posizione periferica nel Centro Notifiche, ma che ora è possibile posizionarli direttamente sulla scrivania del Mac.

Ma non c’è solo questo: a partire da macOS Sonoma, i widget possono integrare un livello più o meno articolato di interattività, e ciò avviene anche per iOS 17 e iPadOS 17.

Questo significa che ora, con macOS Sonoma, i widget possono includere elementi interattivi che consentano non solo di visualizzare delle informazioni, ma anche di compiere azioni direttamente dal widget stesso, senza dover aprire l’app associata.

Normalmente, quando sul Mac facciamo clic su un widget, macOS Sonoma apre l’app associata a quel widget (oppure, se si tratta di un widget iPhone, chiede di aprire l’app su iPhone per continuare).

Con i widget interattivi, con un clic possiamo compiere un’azione come, ad esempio, attivare un’opzione, selezionare un elemento, avviare una riproduzione multimediale e altro.

Facciamo qualche esempio di casi d’uso dei widget interattivi sul Mac, con l’ultima versione del sistema operativo, macOS Sonoma.

Con il widget di Promemoria, possiamo accedere in modo rapido a uno dei nostri elenchi registrati nell’app del Mac. Se facciamo clic su un’area vuota del widget, macOS Sonoma apre l’app Promemoria.

Se invece, ad esempio, facciamo clic su uno dei promemoria delle cose da fare che ancora non sono state completate, possiamo contrassegnare quel promemoria come completato.

Utilizzando i widget di Contatti di macOS Sonoma, possiamo tenere a portata di mano sul desktop del Mac (o anche nel Centro Notifiche) da uno fino a ben dieci dei nostri contatti preferiti, a seconda della posizione e della dimensione selezionata per il widget.

Un singolo clic su un contatto nel widget, aprirà una scheda con le informazioni di quel contatto, con pulsanti per telefonare, inviare un messaggio, chiamare con FaceTime o inviare un’e-mail. La scheda mostra anche altre informazioni, come messaggi e-mail ricevuti da quel contatto, eventuali eventi condivisi del Calendario e così via.

Nel caso del widget compatto, che presenta un singolo contatto, possiamo anche decidere che macOS Sonoma mostri i pulsanti per la chiamata e il messaggio direttamente nel widget, per eseguire l’azione con un singolo clic.

Un esempio di contenuti multimediali: con i widget dell’app Podcast del Mac, possiamo riprendere o mettere in pausa le puntate che abbiamo interrotto o che sono in coda.