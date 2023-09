macOS Sonoma: come aggiungere i widget alla scrivania del Mac

Con l’ultima versione del sistema operativo del Mac, macOS Sonoma 14, da poco rilasciato da Apple, i widget non sono più relegati al solo Centro Notifiche.

Il nuovo macOS Sonoma consente infatti di aggiungere i widget alla scrivania, un po’ come avviene sull’iPhone con i widget nella schermata Home di iOS.

Grazie ai widget sul desktop, possiamo personalizzare la scrivania del nostro Mac per avere sempre a disposizione le informazioni che ci possono essere più utili a colpo d’occhio mentre lavoriamo.

Tali informazioni possono provenire da fonti quali Foto, Contatti, Calendario, Casa, Comandi rapidi, Promemoria e altre app e servizi che utilizziamo quotidianamente. E non solo di Apple, ma anche di terze parti.

Vediamo allora come aggiungere i widget alla scrivania del Mac, grazie a questa nuova funzione introdotta con macOS Sonoma.

Per prima cosa, facciamo clic sullo sfondo della scrivania del Mac con il pulsante destro del mouse o tenendo premuto il tasto Ctrl.

Dal menu contestuale che viene mostrato dal Mac, selezioniamo Modifica widget.

macOS Sonoma aprirà il browser dei widget, nella parte inferiore dello schermo, quella del Dock. Qui, nella sezione principale della galleria, possiamo trovare i suggerimenti per quelli più comuni, e poi la lista dei widget disponibili, suddivisi per categoria (app, funzionalità ecc.).

Nella colonna sinistra, possiamo accedere all’elenco delle categorie e a una comoda casella di ricerca per trovare direttamente quello che ci serve.

Ogni categoria potrebbe avere disponibili vari widget, di diverse misure. Ad esempio, facciamo clic su Calendario, nella colonna sinistra del browser dei widget.

Mettiamo di voler avere sempre a portata d’occhio sulla scrivania del Mac una vista del mese. Abbiamo due opzioni a disposizione per aggiungere il widget al desktop: automatica o manuale.

Per posizionare manualmente il widget in una posizione specifica della scrivania del Mac, facciamo clic sul widget e, senza rilasciare, trasciniamolo sulla posizione desiderata sullo schermo. Quando si trova nella posizione del desktop che ci convince, rilasciamo il tasto del mouse.

Il modo più semplice per aggiungere i widget alla scrivania è quella automatico. Basta spostare il cursore del mouse sul widget che vogliamo aggiungere: in un angolo del widget apparirà il pulsante Aggiungi, con l’icona di un cerchio verde con un + (più) al centro; a quel punto basta un clic sul widget (o sul pulsante).

Man mano che proseguiamo ad aggiungere i widget in modo automatico, macOS Sonoma si occupa di posizionarli in modo da creare un layout che sia gradevole dal punto di vista visivo e dell’ordine sul desktop.

Ciò non toglie che non possiamo modificare la posizione di un widget anche manualmente, dopo averlo aggiunto alla scrivania con un semplice clic: basta trascinarlo in un altro punto della scrivania. Mentre lo trasciniamo, quando ci troviamo vicini a una di queste “mattonelle”, macOS Sonoma evidenzia con un bordo la posizione suggerita per mantenere un layout coerente con i widget già posizionati.

Quando siamo in modalità Modifica, i widget presentano in un angolo il pulsante Rimuovi, con l’icona di un cerchio con un segno – (meno). Basta un clic su di esso per rimuovere il widget dalla scrivania.

Quando abbiamo concluso la nostra attività di aggiunta dei widget al desktop del Mac, facciamo clic sul pulsante Fine, nella finestra dei widget.