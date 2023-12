macOS Sonoma 14.2 disponibile, con nuove funzioni, bug fix e patch di sicurezza

Parallelamente a iOS 17.2 e iPadOS 17.2, Apple ha reso disponibile l’ultimo aggiornamento del sistema operativo del Mac, con il rilascio di macOS Sonoma 14.2.

L’update macOS 14.2 è applicabile ai Mac che eseguono macOS Sonoma: Apple ha contestualmente rilasciato anche gli aggiornamenti macOS Ventura 13.6.3 e macOS Monterey 12.7.2, così come Safari 17.2, per i Mac su cui sono in esecuzione le versioni precedenti del sistema operativo.

Tutti questi aggiornamenti includono importanti contenuti di sicurezza. Patch di sicurezza sono distribuiti da Apple anche nelle ultime release dei sistemi operativi per i dispositivi smart: tvOS 17.2 e watchOS 10.2, anch’essi disponibili.

Per quanto riguarda macOS Sonoma 14.2, l’aggiornamento introduce diversi miglioramenti e nuove funzionalità, oltre a risoluzioni di problemi e – come dicevamo – aggiornamenti di sicurezza per il Mac.

Di seguito, riportiamo le note di rilascio ufficiali di Apple che accompagnano l’update macOS Sonoma 14.2.