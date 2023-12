Ecco iOS 17.2: Apple rilascia l’update per iPhone, con la nuova app Diario

Apple ha rilasciato l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di iPhone, iOS 17.2, che introduce un’app del tutto nuova: Diario.

La nuova app Diario – Journal nella versione inglese del sistema operativo – non è però l’unica novità dell’update iOS 17.2, che dopo il rilascio della versione RC era atteso da un momento all’altro.

L’aggiornamento introduce anche miglioramenti al tasto Azione e a Fotocamera, per i modelli compatibili, oltre ad altre funzionalità, risoluzioni di problemi e patch di sicurezza per iPhone.

Parallelamente a iOS 17.2, Apple ha rilasciato anche l’ultimo aggiornamento per il sistema operativo di iPad, iPadOS 17.2.

Queste versioni sono applicabili ai seguenti modelli: iPhone XS e successivi, iPad Pro 12,9 pollici di seconda generazione e successivi, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro 11 pollici di prima generazione e successivi, iPad Air di terza generazione e successivi, iPad di sesta generazione e successivi e iPad mini di quinta generazione e successivi.

Per i dispositivi di generazioni precedenti, Apple ha inoltre reso disponibili gli aggiornamenti iOS 16.7.3 e iPadOS 16.7.3, con importanti contenuti di sicurezza.

Per quanto riguarda iOS 17.2, di seguito riportiamo le note di rilascio ufficiali di Apple, che accompagnano l’aggiornamento.

Diario

La nuova app Diario ti consente di annotare i piccoli momenti e i grandi eventi della tua vita per praticare la gratitudine e migliorare il benessere mentale.

I suggerimenti del diario ti aiutano a ricordare le esperienze raggruppando in modo intelligente uscite, foto, allenamenti e altro ancora in momenti da aggiungere alle annotazioni.

I filtri ti permettono di trovare in modo rapido le annotazioni con segnalibri o allegati, in modo da poterle rileggere e riflettere sui momenti chiave della tua vita.

Le notifiche programmate ti aiutano a scrivere in modo costante inviandoti promemoria nei giorni e negli orari che imposti.

Puoi proteggere il diario utilizzando Touch ID o Face ID.

La sincronizzazione su iCloud mantiene le tue annotazioni del diario al sicuro grazie alla crittografia.

Tasto Azione

L’opzione per abbinare l’app Traduci al tasto Azione su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ti consente di tradurre al volo una frase o iniziare rapidamente una conversazione in una lingua straniera.

Fotocamera

I video spaziali ti consentono di registrare filmati su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per rivivere i tuoi ricordi in 3D su Apple Vision Pro.

La messa a fuoco della fotocamera con teleobiettivo è più rapida quando scatti immagini di oggetti lontani con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Messaggi

Una freccia visualizzata nell’angolo in alto a destra ti consente di passare rapidamente al primo messaggio non letto in una conversazione.

Puoi aggiungere un adesivo direttamente a un fumetto grazie alla relativa opzione nel menu contestuale.

Gli aggiornamenti alle Memoji includono la possibilità di regolare la forma del corpo.

La verifica delle chiavi dei contatti fornisce avvisi automatici e codici di verifica per aiutare le potenziali vittime di attacchi digitali altamente sofisticati a confermare l’identità delle persone con cui scambiano messaggi.

Meteo

Le quantità di precipitazioni ti aiutano a tenere sotto controllo le condizioni di pioggia e neve giornaliere per i prossimi 10 giorni.

I nuovi widget ti permettono di scegliere se visualizzare le precipitazioni della prossima ora, le previsioni giornaliere, gli orari di levata del sole e tramonto o altri indici relativi alle condizioni attuali, come la qualità dell’aria, la temperatura percepita e la velocità del vento.

La vista rapida della mappa del vento ti aiuta a verificare a colpo d’occhio la direzione delle raffiche e ad accedere a una sovrapposizione con la mappa del vento animata che mostra le condizioni previste per le prossime 24 ore.

Il calendario lunare interattivo ti consente di consultare rapidamente in che fase sarà la luna in qualsiasi giorno del prossimo mese.

L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

I miglioramenti per AirDrop includono opzioni estese per la condivisione dei contatti e la possibilità di condividere carte d’imbarco, biglietti del cinema e altri elementi compatibili semplicemente avvicinando due iPhone.

La playlist “Brani preferiti” in Apple Music ti consente di ritrovare rapidamente le canzoni che ti piacciono di più.

Puoi disabilitare “Usa cronologia di ascolto” in Apple Music durante una full immersion, in modo che i brani riprodotti non compaiano in “Ascolti recenti” e non influiscano sui suggerimenti.

Un nuovo widget con orologio digitale ti consente di leggere l’ora rapidamente sulla schermata Home o in StandBy.

L’inserimento automatico migliorato identifica i campi nei PDF e in altri moduli, consentendoti di riempirli con informazioni estratte dai contatti, come nomi e indirizzi.

Nuovi layout per la tastiera offrono supporto per 8 lingue sami.

L’avviso di contenuti sensibili per gli adesivi di Messaggi impedisce che ti vengano mostrati adesivi con immagini di nudo in modo inaspettato.

È stato introdotto il supporto per i caricatori Qi2 per tutti i modelli di iPhone 13 e iPhone 14.

È stato risolto un problema che poteva impedire la ricarica wireless su alcuni veicoli.

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web:

https://support.apple.com/kb/HT201222