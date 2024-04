HHKB Studio: PFU lancia l’innovativa tastiera con Gesture Pad

PFU (EMEA) Limited ha presentato HHKB Studio, una tastiera all-in-one completamente reimmaginata per consentire agli utenti di completare qualsiasi attività in modo comodo ed efficiente.

Dotata di Gesture Pad innovativi e all’avanguardia, di un pointing stick con tasti di accompagnamento per il mouse e di layout dei tasti personalizzabili, HHKB Studio, progettata in collaborazione con Huge Design LLC, è una tastiera unica nel suo genere, sottolinea PFU, pensata per un’esperienza di digitazione coinvolgente, indipendentemente da professione, attività o luogo di utilizzo.

“In un’epoca di rapida diversificazione degli stili di lavoro, degli ambienti informatici, dei dispositivi mobili e delle applicazioni, anche le nostre tastiere devono essere versatili senza compromettere il comfort”, ha dichiarato Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU EMEA Limited. “La nuova HHKB Studio mantiene l’eredità del marchio HHKB e massimizza l’efficienza di input attraverso un nuovo dispositivo all-in-one che assicura un’esperienza di digitazione di qualità per gli appassionati di tastiere e la nostra comunità di professionisti, creator e sviluppatori”.

Il design della serie HHKB, che ha debuttato al pubblico nel 1996, si basa su un layout unico dei tasti 60% HHKB che privilegia semplicità ed efficienza. L’HHKB Studio rappresenta la nuova evoluzione del design minimalista originale, integrando al contempo i principali progressi tecnologici ottenuti grazie al feedback dei clienti.

Le caratteristiche principali includono:

: HHKB Studio è dotata di quattro Gesture Pad, due sui lati destro e sinistro e due sulla parte anteriore destra e sinistra del dispositivo, che consentono agli utenti di sbloccare un’ampia gamma di funzionalità con un semplice movimento del dito tra cui il passaggio da una finestra all’altra o da un desktop all’altro, lo scorrimento e la regolazione di grandezze analogiche come il volume. Inoltre, i Gesture Pad possono essere rimappati per gestire comandi complessi che consentono di lavorare in modo più efficiente in aree come l’editing di foto e video. Pointing stick e pulsante del mouse : Dotato di un pointing stick al centro della tastiera e di pulsanti mouse sotto il tasto spazio, HHKB Studio consente di utilizzare il cursore direttamente dalla posizione iniziale, eliminando la necessità di un touchpad o di un mouse e favorendo un’esperienza di digitazione coinvolgente e confortevole da qualsiasi luogo.

: Costruita con la filosofia di creare un’esperienza che ottimizzi l’efficienza e la concentrazione, HHKB Studio introduce nuovissimi switch lineari da 45 g, che PFU definisce unici nel loro genere, che garantiscono massima scorrevolezza e una distrazione minima nella digitazione. Allo stesso tempo, è compatibile con la funzione hot-swappable, consentendo la massima personalizzazione delle preferenze in termini di switch – è compatibile con gli switch meccanici a 3 e 5 pin di tipo MX a profilo regolare – in modo che ogni utente abbia la propria esperienza di digitazione ottimale. Layout dei tasti personalizzabile per una tastiera unica: Con HHKB Studio, gli utenti possono creare una tastiera unica che rispecchi il lavoro, gli hobby, le preferenze e l’usabilità. Oltre alla funzionalità di modifica della mappa dei tasti di HHKB, il nuovo strumento di modifica della mappa dei tasti di HHKB Studio consente di personalizzare le impostazioni del Gesture Pad. Inoltre, in base all’applicazione utilizzata, è possibile creare fino a quattro “profili” di mappe dei tasti che possono essere modificati istantaneamente con una semplice operazione sui tasti e sono memorizzati nella stessa HHKB Studio, consentendo agli utenti di accedere alle loro specifiche mappe personalizzate indipendentemente dal pc o dallo smart device collegato.

Compatibile con i sistemi operativi iOS, macOS, Windows, Android e Linux, HHKB Studio si collega senza problemi a un massimo di quattro dispositivi tramite Bluetooth e USB-C. Fin dal suo lancio, HHKB ha fornito un’esperienza di digitazione distintiva e altamente efficiente per gli utenti che apprezzano le funzionalità della tastiera ad alte prestazioni in un fattore di forma piccolo e compatto e, a partire da maggio 2023, ha venduto oltre 670.000 unità in tutto il mondo, sottolinea PFU.

HHKB Studio è disponibile sul sito web di Happy Hacking Keyboard e può essere acquistata anche su Amazon. Il prezzo parte da 389,57 euro.