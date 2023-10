macOS Sonoma 14.1 disponibile: miglioramenti, correzioni e sicurezza

Oltre a iOS 17.1 per iPhone, Apple ha rilasciato per tutti gli utenti anche l’ultimo aggiornamento del sistema operativo del Mac, con macOS Sonoma 14.1.

Rispetto a iOS 17.1, che presenta anche qualche nuova funzionalità, il nuovo macOS Sonoma 14.1 è maggiormente incentrato sulla risoluzione di problemi e sugli aggiornamenti di sicurezza, che sono davvero numerosi.

Così come sono numerosi, del resto, anche le patch di sicurezza che Apple ha incluso in iOS 17.1 e iPadOS 17.1.

A proposito di sicurezza, in questa nuova ondata di aggiornamenti, Apple ha rilasciato i security update anche per i dispositivi che non eseguono le ultime versioni dei sistemi operativi: macOS Ventura 13.6.1 e macOS Monterey 12.7.1 per i Mac, e iOS 16.7.2 e iPadOS 16.7.2 e iOS 15.8 e iPadOS 15.8 per gli iPhone e iPad. Inoltre, è ora disponibile anche Safari 17.1 per macOS Monterey e macOS Ventura.

Tornando ai Mac che supportano l’ultima versione del sistema operativo, riportiamo di seguito le note di rilascio ufficiali di Apple, che accompagnano l’aggiornamento macOS Sonoma 14.1. Come abbiamo sottolineato, oltre a dei piccoli miglioramenti per l’app Musica e la visualizzazione dello stato di garanzia dei dispositivi, Apple ha incluso principalmente bug fix e contenuti di sicurezza.