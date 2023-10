Apple rilascia iOS 17.1 per iPhone: arriva AirDrop via Internet

Apple ha reso disponibile l’aggiornamento iOS 17.1 per gli iPhone che eseguono l’ultima versione del sistema operativo mobile, iOS 17, vale a dire iPhone XS e modelli successivi.

L’update include numerosi bug fix e risoluzioni di problemi, ma non si limita a questo. Ci sono anche delle nuove funzionalità, alcune delle quali erano state già preannunciate da Apple.

Tra queste, ad esempio, la possibilità di proseguire i trasferimenti con AirDrop tramite Internet quando si esce esci dal raggio di azione della funzionalità (della possibilità di condividere contatti, foto e file tra due iPhone semplicemente avvicinandoli, abbiamo parlato in un tutorial).

Inoltre, l’update iOS 17.1 include anche aggiornamenti a StandBy e Apple Music, oltre ad altre funzionalità e miglioramenti alla sicurezza per iPhone.

Di seguito, le note di rilascio ufficiali di Apple, che accompagnano l’aggiornamento iOS 17.1 per iPhone.

AirDrop

Il trasferimento dei contenuti prosegue tramite internet quando esci dal raggio di azione di AirDrop.

StandBy

Sono state aggiunte nuove opzioni per controllare lo spegnimento dello schermo (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Musica

I preferiti ora includono brani, album e playlist e puoi filtrare la libreria per mostrarli.

La nuova raccolta di illustrazioni include immagini che cambiano colore in base ai brani nella playlist.

Per rendere più semplice l’aggiunta di musica simile, in fondo alle playlist vengono mostrati brani suggeriti.

L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

Ora puoi scegliere un album specifico da utilizzare con l’opzione “Foto casuali” sulla schermata di blocco.

È stato aggiunto il supporto delle chiavi di casa per le serrature Matter.

È stata migliorata l’affidabilità della sincronizzazione delle impostazioni di “Tempo di utilizzo” su più dispositivi.

È stato risolto un problema che poteva causare l’inizializzazione delle impostazioni della privacy di “Luogo frequente” durante il trasferimento o il primo abbinamento di Apple Watch.

È stato risolto un problema per cui il nome del chiamante di una telefonata in entrata poteva non essere mostrato durante un’altra chiamata in corso.

È stato corretto un problema per cui le suonerie personalizzate e acquistate potevano non essere mostrate come opzioni per la suoneria SMS.

È stato risolto un problema che poteva ridurre la capacità di risposta della tastiera.

Il rilevamento degli incidenti è stato ottimizzato (tutti i modelli di iPhone 14 e di iPhone 15).

È stato risolto un problema che poteva causare la persistenza delle immagini sullo schermo.

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web:

https://support.apple.com/kb/HT201222