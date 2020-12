macOS, iOS e iPadOS nuovi, ora con supporto per le cuffie AirPods Max

Apple ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti software per Mac, iPhone e iPad, con gli update gratuiti macOS Big Sur 11.1, iOS 14.3 e iPadOS 14.3.

Partiamo dal Mac.

macOS Big Sur 11.1

L’aggiornamento software macOS Big Sur 11.1 introduce il supporto per le cuffie AirPods Max, lanciate di recente da Apple, miglioramenti all’app TV e informazioni sulla privacy su App Store, una funzionalità che era stata preannunciata dalla società di Cupertino che aveva anche esortato di recente gli sviluppatori ad aggiornare le schede delle proprie app per abilitarla.

Il nuovo pannello Apple TV+ di macOS consente di scoprire e guardare i programmi e i film Apple Original in modo ancora più facile; inoltre la ricerca migliorata rende possibile sfogliare per categorie, come ad esempio per genere, e visualizzare le ricerche recenti e i suggerimenti mentre si digita. Infine, i risultati di ricerca principali mostrano i film, i programmi TV, i membri del cast, i canali e i contenuti sportivi più rilevanti.

Per quanto riguarda l’App Store, la nuova sezione dedicata alle informazioni sulla privacy nelle pagine delle app include un riepilogo realizzato dagli sviluppatori sulle procedure di tutela della privacy.

C’è una novità riguardante anche i Mac con il chip M1: le nuove opzioni per le finestre per le app per iPhone e iPad consentono di scegliere tra l’orientamento orizzontale o verticale o di espandere la finestra per riempire tutto lo schermo.

Tra le altre novità: le foto in formato Apple ProRAW possono ora essere modificate nell’app Foto; è stata aggiunta la possibilità di scegliere il motore di ricerca Ecosia in Safari; la qualità dell’aria è disponibile in Mappe e in Siri per le località in Cina continentale e sono forniti consigli sulla salute da Siri per Stati Uniti, Regno Unito, Germania, India e Messico per alcuni livelli di qualità dell’aria.

Come di consueto, l’ultima versione di macOS oltre a nuove funzioni include anche risoluzioni di problemi e bug fix per il Mac, oltre a importanti contenuti di sicurezza.

Per quel che concerne la sicurezza Apple ha rilasciato anche Security Update 2020-001 Catalina e Security Update 2020-007 Mojave.

iPhone e iPad

Oltre ai Mac vengono aggiornati da Apple anche i software di sistema di iPhone e iPad, con il rilascio di iOS e iPadOS 14.3.

Per quanto riguarda iOS 14.3, il nuovo update include il supporto per Apple Fitness+ e, anche in ambito mobile, per le cuffie AirPods Max. Inoltre questa versione aggiunge la possibilità di scattare foto in formato Apple ProRAW su iPhone 12 Pro, introduce le informazioni sulla privacy su App Store e include altre funzionalità e risoluzioni di problemi per iPhone.

Apple Fitness+ è un nuovo modo di allenarsi utilizzando Apple Watch, con allenamenti professionali disponibili su iPad, iPhone e Apple TV (Apple Watch Series 3 e modelli successivi). La nuova app Fitness su iPad, iPhone e Apple TV consente di scoprire gli allenamenti, i trainer e i consigli personalizzati di Fitness+ e allenamenti video vengono aggiunti ogni settimana in 10 tipologie. C’è però da sottolineare che al momento il servizio ad abbonamento Apple Fitness+ è disponibile solo in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.

Anch’essa già preannunciata, arriva poi la possibilità di scattare foto in formato Apple ProRAW su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Le foto in formato Apple ProRAW possono poi essere anche modificate nell’app Foto.

C’è inoltre l’opzione per registrare video a 25 fps e la possibilità di specchiare la fotocamera anteriore per le foto statiche su iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

Arrivano anche sui dispositivi mobili le novità riguardanti la privacy nelle pagine di App Store e il nuovo pannello Apple TV. iOS 14.3 aggiunge poi il supporto per l’avvio delle app clip eseguendo la scansione dei codici disegnati da Apple tramite Fotocamera o da Centro di Controllo e altre novità riguardanti l’app Salute, Meteo, Safari e altro ancora.

Né mancano bug fix e contenuti di sicurezza.

Anche per gli iPhone che non supportano iOS 14 e per i device Apple ha rilasciato aggiornamenti: iOS 12.5, watchOS 7.2 e tvOS 14.3.