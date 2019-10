Dopo quelli per iOS e iPadOS, e il parallelo rilascio anche di tvOS 13.2, Apple ha messo in distribuzione anche gli update per il suo sistema operativo desktop, con l’aggiornamento macOS 10.15.1, e per Apple Watch, con watchOS 6.1.

Inoltre, mentre le generazioni più recenti di iPhone hanno ricevuto l’update iOS 13.2, Apple ha rilasciato anche l’aggiornamento iOS 12.4.3 destinato a: iPhone 5s, iPhone 6 e 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 e 3 e iPod touch (6ª generazione).

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Mac, macOS Catalina 10.15.1, questo introduce il supporto per i nuovi auricolari AirPods Pro di Cupertino. Inoltre, anche in questo caso, come avevamo già visto per iOS e iPadOS, arriva il Video sicuro di HomeKit tra le funzionalità per la smart home di Apple, così come la possibilità di controllare gli accessori con i router compatibili con HomeKit. Apple ha anche aggiunto il supporto per gli altoparlanti compatibili con AirPlay 2 in scene e automazioni.

Arriva poi anche su Mac la nuova impostazioni della privacy per gestire la possibilità di aiutare o meno a migliorare Siri e Dettatura, cioè di consentire o meno ad Apple di archiviare i file audio delle interazioni con Siri e Dettatura. Aggiornamento preannunciato da Apple e dovuto alle proteste per il fatto che operatori umani ascoltassero alcune conversazioni tra gli utenti e l’assistente vocale Siri.

L'aggiornamento macOS Catalina 10.15.1 include poi, come di consueto, numerosi miglioramenti e correzioni di errori, così come contenuti di sicurezza, che però al momento non sono ancora stati resi noti da Apple (informazioni dettagliate sui contenuti di sicurezza degli aggiornamenti sono disponibili sul sito di supporto Apple).

Per quanto riguarda watchOS 6.1, questo aggiornamento introduce il supporto per gli AirPods Pro e, soprattutto, porta l’ultima generazione di questo OS anche su Apple Watch Series 1 e Series 2, oltre a presentare i consueti big mix e miglioramenti.