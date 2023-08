L’intelligenza artificiale fa volare il fatturato di Nvidia

Nvidia ha annunciato risultati finanziari da record per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2024: i ricavi ammontano a 13,51 miliardi di dollari per il secondo trimestre conclusosi il 30 luglio 2023, con un ragguardevole aumento del 101% rispetto a un anno fa e dell’88% rispetto al trimestre precedente.

“È iniziata una nuova era del computing. Le aziende di tutto il mondo stanno passando dal general-purpose all’accelerated computing e all’AI generativa“, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA.

“Le GPU NVIDIA collegate alle nostre tecnologie di networking e switch Mellanox e che eseguono il nostro stack software CUDA AI costituiscono l’infrastruttura di elaborazione dell’AI generativa.

Nel corso del trimestre, i principali provider di servizi cloud hanno annunciato massicce infrastrutture NVIDIA H100 AI. I principali fornitori di software e sistemi IT aziendali hanno annunciato partnership per portare l’AI di NVIDIA in ogni settore. La corsa all’adozione dell’AI generativa è iniziata“, ha aggiunto Jensen Huang.

La spinta che il boom dell’intelligenza artificiale generativa ha dato ai risultati finanziari dell’azienda, specializzata nelle piattaforme hardware e software di accelerazione dell’AI e del computing ad alte prestazioni, è evidente anche dai dati per settore di attività.

Nell’area Data Center, infatti, le revenue del secondo trimestre di NVIDIA hanno raggiunto la cifra record di 10,32 miliardi di dollari, con un aumento del 141% rispetto al trimestre precedente e del 171% rispetto a un anno fa.

Ed è sempre in quest’area che si sono maggiormente concentrati i lanci di prodotto e di partnership importanti da parte di NVIDIA. Come ad esempio, per quel che riguarda le partnership, i recenti annunci della collaborazione con VMware e dei server NVIDIA AI-Ready.

Anche il settore Gaming, pur essendo oggi secondario, ha fatto registrare risultati positivi: le revenue del secondo trimestre in quest’area sono state di 2,49 miliardi di dollari, con un aumento dell’11% rispetto al trimestre precedente e del 22% rispetto a un anno fa.

Qui ha contribuito l’inizio della distribuzione della famiglia di GPU GeForce RTX 4060.

Nella comunicazione ufficiale di NVIDIA sono consultabili tutti i dettagli condivisi dall’azienda sui risultati finanziari.