Linguaggio naturale, comprensione quasi umana per l’API di Expert.ai

Expert.ai ha annunciato nuove funzionalità avanzate che migliorano le capacità di analisi attraverso la sua API di linguaggio naturale (NL, Natural Language) basata sul cloud.

La nuova estensione, ha sottolineato la società, affronta una delle più grandi sfide che gli sviluppatori di intelligenza artificiale devono affrontare nell’ecosistema NL: estrarre le emozioni nei testi su larga scala e identificare i dati stilometrici che guidano un’impronta digitale completa del contenuto.

La capacità di sfruttare l’analisi dei tratti emotivi e comportamentali gioca un ruolo fondamentale nell’avanzamento dello sviluppo di app intelligenti NL-aware, mette ancora in evidenza Expert.ai.

Ottenendo una comprensione dello stato d’animo, gli sviluppatori e i data scientist possono andare oltre le tradizionali valutazioni positive o negative di una sentiment analysis per identificare le emozioni di un testo, permettendo alle organizzazioni di creare applicazioni che sbloccano il pieno potenziale dei loro dati.

Dalle app che analizzano le interazioni con i clienti, le recensioni dei prodotti, le e-mail o le conversazioni con i chatbot, all’arricchimento dei contenuti che aumenta l’accuratezza delle analisi testuali, l’aggiunta di tratti emotivi e comportamentali fornisce informazioni critiche che hanno un impatto significativo, ha affermato Expert.ai.

Incorporando questo layer di comprensione del linguaggio simile a quello umano e una potente estensione writeprint per l’analisi della paternità nella NL API di Expert.ai, l’azienda ha dichiarato di aver raggiunto una nuova frontiera nell’ecosistema delle API di intelligenza artificiale. Con la possibilità di fornire agli sviluppatori e ai data scientist informazioni uniche out-of-the-box per potenziare le loro app più innovative.

L’API NL di Expert.ai cattura una gamma di 117 tratti diversi, fornendo la più ricca tassonomia emotiva e comportamentale disponibile oggi sul mercato delle API AI, ha dichiarato l’azienda.

Gli Emotional Traits sono categorizzati in otto gruppi diversi (rabbia, paura, disgusto, tristezza, felicità, gioia, nostalgia, vergogna). I Behavioral Traits sono divisi in sette gruppi (socialità, azione, apertura, coscienza, etica, indulgenza e capacità) e l’API assegna tre livelli di polarità (basso, sufficiente, alto) per indicare ulteriormente il livello di ogni tratto estratto.

L’estensione Emotions and Traits può essere particolarmente utile per rendere più efficace la categorizzazione dei contenuti dei media e migliorare le interazioni con i clienti catturando nuovi bisogni o facendo progredire gli analytics fornendo previsioni più dettagliate e consentendo un tailoring delle raccomandazioni più efficace per l’e-commerce e la pubblicità online.

L’estensione Writeprint della NL API di Expert.ai esegue una profonda analisi dello stile linguistico che va dalla leggibilità del documento e dalla ricchezza del vocabolario ai tipi e ai tempi verbali, ai registri, alla struttura della frase e alla grammatica. Confronta più documenti per identificare lo stile di scrittura unico e gli invarianti d’autore per semplificare l’analisi della paternità, stabilire l’autore di un testo specifico o isolare caratteristiche come il livello di istruzione e altri aspetti culturali.

Le funzioni di Writeprint sono anche preziose per le attività di intelligence per stabilire, con un certo grado di certezza, se una persona specifica ha scritto un testo e identificare falsificazioni o imitazioni. Sono anche utili alle aziende editoriali e dei media per categorizzare notizie e articoli in base a stili di scrittura distinti o al livello di leggibilità.