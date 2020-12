Liferay Symposium, edizione 2020 digitale e di successo

Si è appena conclusa l’undicesima edizione di Liferay Symposium, per la prima volta realizzata in formato completamente digitale.

L’evento di quest’anno ha ampiamente soddisfatto la società, con la presenza di oltre 600 professionisti registrati provenienti da aziende e settori, come Pubblica Amministrazione, bancario e assicurativo, telecomunicazioni e retail. Si tratta di un pubblico quanto mai variegato, che ha visto la partecipazione di Cio e manager IT, responsabili di business, Risorse Umane, Cmo e digital marketing manager.

Liferay Symposium 2020 ha illustrato ai partecipanti le principali sfide digitali affrontate dalle aziende, tra cui aumentare la produttività dei dipendenti e i ricavi online B2B, ridurre i costi del servizio clienti e unificare sistemi differenti con solide capacità di integrazione.

In questa edizione, un ruolo particolarmente importante è stato giocato dai casi di successo. I protagonisti hanno raccontato i propri progetti, in una prospettiva multisettoriale che ha permesso di conoscere le caratteristiche specifiche dei vari settori di riferimento. I clienti presenti sono stati Veneto Lavoro, Fiera Milano, Amsa, Senato della Repubblica e Gruppo Veritas, che hanno dimostrato come sia possibile affrontare le sfide digitali allineando le strategie al contesto attuale.

Il Symposium è stato ancora una volta il palcoscenico per presentare i nuovi prodotti dell’azienda, tra cui la nuova versione della piattaforma Liferay DXP 7.3, che incorpora importanti novità e vantaggi per tutti i settori: B2B, B2C e B2E, rispondendo alle necessità di digitalizzazione delle operazioni, di creazione rapida di esperienze digitali fluide per clienti, distributori, partner e dipendenti. Inoltre, la piattaforma consente ora di scalare la creazione e la gestione dei contenuti, ed è dotata di nuove funzionalità di marketing digitale.

Andrea Diazzi, Business Development Manager per l’Italia di Liferay ha dichiarato che l’undicesima edizione del Symposium è stata diversa e speciale, durante la quale la società ha potuto trasmettere un messaggio positivo, nonostante il periodo davvero difficile che il Paese sta attraversando. Liferay ha la massima fiducia nelle tecnologie digitali, che possono realmente permettere alle aziende di innovarsi, restare competitive e offrire servizi sempre più efficienti ai propri clienti e dipendenti.