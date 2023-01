Libero mail, proseguono i disagi per molti utenti

L’onda lunga del drammatico disservizio che a partire dal 23 gennaio ha coinvolto milioni di utenti Libero mail e Virgilio mail continua a creare disagi.

Infatti, nonostante il rassicurante messaggio pubblicato ieri da ItaliaOnline, sono ancora innumerevole le segnalazioni di problemi, come riportato dal portale Downdetector.

Anche noi abbiamo avuto modo di verificare il funzionamento a singhiozzo di una casella libero mail: posta inviata apparentemente con successo, ma non recapitata a distanza di ore. Insomma, la risoluzione definitiva del problema è ancora lontana.

Peraltro, si tratta di uno sviluppo abbastanza prevedibile vista l’entità del disastro.

Con 9 milioni di utenti fuori servizio allo stesso tempo, era ovvio che il riavvio sarebbe stato lento e non privo di malfunzionamenti sporadici. La stessa società aveva chiarito: “È stato infatti avviato il processo di rimessa online della Libero Mail e della Virgilio Mail, che coinvolge solo una prima parte della customer base“. Pur senza affermarlo in modo esplicito, il riferimento ai clienti dei servizi a pagamento come Libero Mail Plus era sottinteso.

In sintesi, è ragionevole attendersi che dall’inizio della prossima settimana la situazione sarà rientrata in via definitiva nella norma.

Rimane aperta, e lo sarà a lungo, la questione inerente alle prevedibili richieste di risarcimenti dei clienti paganti.

Oltre ad eventuali azioni di associazioni di consumatori, e degli inserzionisti del servizio Libero Mail gratuito.